Bourse de Paris : Attention, semaine très chargée !

Que faut-il penser des résultats trimestriels qui sont déjà tombés ? Aux Etats-Unis, 44% des sociétés inscrites sur le S&P500 ont publié leurs comptes pour le trimestre clos le 30 juin dernier. Les travaux de FactSet montrent que les dépassements sont supérieurs à la moyenne 5 ans tant sur les chiffres d'affaires que sur les bénéfices. Les situations les plus favorables ont été constatées dans la santé (100% des sociétés qui ont publié ont dépassé les attentes de bénéfices), dans l'immobilier et dans la consommation de base. Les utilités, la consommation discrétionnaire et les télécoms sont les moins bien lotis. Il s'agit donc à ce stade d'un bon millésime… par rapport aux attentes des analystes, c'est à dire en données relatives.En données brutes, le tableau dépeint est moins rose : les résultats sont globalement en baisse par rapport à la même période de 2018, même si cinq secteurs sur douze tirent leur épingle du jeu avec des bénéfices en progression (santé, financières, immobilier, télécoms et utilités). Les secteurs les plus défavorisés sont les matériaux de base et les industrielles, avec de lourds replis à deux chiffres. FactSet signale que les analystes tablent sur une baisse des résultats des entreprises au troisième trimestre, suivie d'une remontée de l'ordre de 5% au quatrième. Pour la suite, 168 entreprises du S&P500 publient cette semaine, dont Apple General Electric , quelques pharmas ( Merck Eli Lilly ) et des pétrolières ( Exxon Mobil ConocoPhillips ). Si nos calculs sont exacts, 80% des grosses sociétés américaines auront publié d'ici vendredi prochain.Parmi les autres temps forts de la semaine, figure la reprise de pourparlers commerciaux entre Pékin et Washington, avec le voyage des représentants américains en Chine, le premier depuis les discussions entre Trump et Xi à Osaka fin juin. Mercredi, Eurostat publiera la première estimation du PIB de la zone euro au second trimestre, tandis que la Fed abaissera son taux directeur, vraisemblablement d'un quart de point.En Asie, la semaine démarre plutôt en baisse. En Europe, les indicateurs avancés sont légèrement baissiers, comme les "futures" américains Il n'y aura pas d'indicateur macroéconomique majeur aujourd'hui.L'euro reste stable à 1,1131 USD. L'once d'or s'apprécie de 0,1% à 1422 USD. Légère hausse pour le pétrole, à 56,05 USD pour le brut léger américain WTI et à 63,20 USD pour le Brent de Mer du Nord. Le rendement de l'obligation d'Etat américaine ressort à 2,06% à 10 ans. Le Bitcoin est en légère progression de 1% à 9635 USD.