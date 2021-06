Atténuer les effets de la crise économique grâce à l'ERP

La crise sanitaire que nous traversons engendre de profonds bouleversements et met à rude épreuve nombre d’entreprises qui n’avaient pas encore pris en compte l’importance de mener à bien leur transformation digitale. En effet, du jour au lendemain, le travail à distance s’est imposé à tous comme un incontournable et les processus de gestion traditionnellement réalisés au bureau ont dû évoluer pour s’adapter à cette nouvelle donne. Cette bascule sans précédent sur le marché a été un véritable défi pour les entreprises et particulièrement pour celles qui géraient leurs opérations courantes sans s’appuyer sur des infrastructures et solutions digitales performantes.

Jouer la carte de la résilience et de la performance

Pour mener à bien ce tour de force, les entreprises doivent prendre de la hauteur et s'interroger sur la manière de faire évoluer leur système de gestion. Au cœur de l’organisation, ce dernier est l’élément central qui permet de mener à bien une véritable transformation digitale. L’ERP sert en effet de pierre angulaire pour permettre à toutes les composantes métiers de l’entreprise de piloter efficacement leurs opérations. Finances, Achats, Commerce, Ressources humaines, Logistique, Support et Relation client sont autant d’équipes qui pourront alors accéder à un système robuste pour travailler de concert sur un environnement unique.

La nécessité pour toutes les structures d’accéder à un ERP

Traditionnellement utilisé par les grandes structures et les ETI, l’ERP doit désormais s’étendre à toutes les entreprises. En ce sens, les récentes évolutions du marché et la croissance des technologies Cloud ont joué un rôle clé. Ainsi, grâce au SaaS, des technologies complexes à mettre en œuvre sont désormais accessibles et plus simples à déployer auprès de petites et moyennes structures. À cela s’ajoutent également des coûts d’utilisation plus compétitifs. Au final, cela se traduit donc par la possibilité pour tous d’accéder à des bénéfices opérationnels concrets qui permettront à l’entreprise de gagner en agilité dans la gestion de ses opérations.

Mener à bien son projet ERP pour faire face à la crise économique

La question de s’appuyer sur un ERP adapté à son organisation est donc la priorité qui doit occuper les entreprises qui souhaitent mener à bien leur transformation numérique. En ce sens, il est important de ne pas se tromper dans son choix technologique, mais également dans la conception de son projet. N’oublions pas que mettre en place un ERP est avant tout un sujet de gouvernance métier qui doit servir toute l’organisation pour la rendre plus agile et résiliente. Être accompagné par un intégrateur ERP qui vous correspond est également crucial pour qu’il puisse vous accompagner en vous apportant conseil et expertise qui vous permettront de sécuriser vos projets. C’est à ces conditions, que les entreprises pourront franchir les obstacles de la crise sanitaire et qu’elles continueront à maintenir leurs activités en étant le moins impactées possible.

Par Rachel Rola, Directrice Commerciale, chez b.workshop