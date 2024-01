Les raffineurs chinois réservent activement des cargaisons de pétrole brut pour livraison en mars et avril afin de reconstituer les stocks, de bloquer les prix relativement bas et d'anticiper une demande plus forte au second semestre 2024, selon des sources commerciales.

Les contrats à terme sur le Brent, référence mondiale, sont restés sous la barre des 80 dollars le baril depuis décembre, malgré les tensions croissantes au Moyen-Orient, ce qui rend le pétrole attractif, tandis que Pékin a émis de nouveaux quotas pour les importations de brut et les exportations de carburant vers les raffineurs, leur permettant ainsi d'augmenter leurs achats et leurs opérations.

La demande soutenue du premier importateur mondial de brut soutient les primes au comptant pour les exportations de brut du Moyen-Orient, alors même que les raffineurs asiatiques prévoient une maintenance saisonnière pour le deuxième trimestre, ce qui réduit généralement la demande de pétrole dans la région.

"Il y aura une frénésie de constitution de stocks au cours du premier trimestre et du deuxième trimestre, en préparation de l'été", a déclaré Viktor Katona, analyste chez Kpler, répétant une tendance observée par les raffineurs chinois en 2023.

"Cela a fonctionné à merveille pour eux l'année dernière et cette année, il semble qu'il y ait une meilleure délimitation entre un premier semestre plus faible et un deuxième semestre plus fort.

La Chine a acheté des volumes record l'année dernière pour constituer son stock de pétrole le plus important, soit plus d'un milliard de barils. Les raffineurs ont commencé à réduire leurs stocks à partir de la fin du mois de juillet, aidant la Chine à traverser une hausse des prix alimentée par des réductions volontaires de la production par l'Arabie saoudite, chef de file de l'OPEP, l'année dernière.

Les stocks de brut de la Chine sont tombés à 933-951 millions de barils la semaine dernière, selon les données compilées par les sociétés d'analyse Vortexa et Kpler, après que les raffineurs ont accéléré le traitement du brut au quatrième trimestre.

"Les raffineurs chinois, Unipec en tête, agissent rapidement ce mois-ci [...]. Ils achètent du pétrole du monde entier, à l'exception des États-Unis en raison des taux de fret élevés", a déclaré un négociant en pétrole d'un raffineur chinois, en référence à la branche commerciale du plus grand raffineur d'Asie, Sinopec.

Unipec commande plus de brut brésilien et du Moyen-Orient en janvier qu'au cours des deux mois précédents, a déclaré un autre négociant en pétrole, bien que les négociants aient dit qu'il était difficile de quantifier ses achats.

En janvier, les négociants réservent des cargaisons de brut qui seront livrées en mars et en avril à la Chine.

BAISSE DES STOCKS POUR SINOPEC

Les stocks de Sinopec sont passés sous la barre des 300 millions de barils la semaine dernière, alors qu'ils avaient atteint un niveau record d'environ 350 millions de barils à la mi-juin 2022, a déclaré Emma Li, analyste chez Vortexa.

"Si le rythme actuel de déstockage se poursuit, les stocks de Sinopec devraient atteindre leur niveau le plus bas depuis deux ans en mars", a-t-elle déclaré.

Entre-temps, les cargaisons de l'Angola chargées en février ont été en grande partie vendues en raison d'un rebond des ventes à l'Asie, principalement à la Chine, selon plusieurs sources commerciales basées en Europe.

Les primes moyennes au comptant pour les références pétrolières du Moyen-Orient (Dubaï, Oman et Murban) ont rebondi à environ 1 dollar le baril par rapport aux cotations de Dubaï, en hausse par rapport aux plus bas de 38 mois de moins de 50 cents le baril en décembre, soutenues par un commerce robuste et des inquiétudes quant à la perturbation de l'approvisionnement en raison de l'escalade des tensions dans la mer Rouge.

Les raffineurs d'État chinois ont également augmenté leur production et leurs exportations de produits raffinés après avoir reçu de nouveaux quotas.

"Il est difficile de se faire une idée de la demande dans les mois à venir, mais elle devrait être au moins meilleure qu'aujourd'hui", a déclaré le négociant en pétrole chinois.

"Les prix actuels du pétrole se situent toujours dans notre zone de confort, les raffineurs ne peuvent donc pas se tromper en remplissant leurs stocks.