Atupri accepte désormais les paiements en bitcoin et en ether

Zurich (awp) - Les assurés d'Atupri pourront à l'avenir s'acquitter de leurs primes en devises numériques. L'assureur maladie et accident bernois indique mardi sur son site internet accepter le bitcoin et l'ether comme moyens de paiement ordinaires pour ses quelque 200'000 clients.

"Nous investissons de manière conséquente dans de nouvelles technologies et profitons des opportunités offertes par la numérisation", affirme la directrice des ventes Caroline Meili, citée dans un communiqué.

Pour l'épauler avec cette nouvelle forme de paiement, l'assureur a fait appel à la société Bitcoin Suisse, qui a déjà accompagné des services officiels pour l'introduction de cryptomonnaies comme moyens de paiement.

"Nous sommes ravis d'avoir conclu ce partenariat avec Atupri et garantissons des possibilités de paiement sûres et simples à l'aide des cryptomonnaies", a déclaré Armin Schmid, expert en paiement et responsable de l'unité crypto-paiements de la jeune pousse technologique zougoise.

En tant qu'intermédiaire financier suisse régulé, Bitcoin Suisse satisfait aux exigences légales en vigueur dans le trafic des paiements, précise Atupri, qui affirme ne pas détenir de bitcoin à son propre compte.

"Au moment de déclencher le paiement, nos assurés bénéficient du cours de conversion actuel, qui nous est constamment garanti en francs suisses suisses et transmis en conséquence par Bitcoin Suisse", assure Mme Meili, soulignant que l'entreprise n'est de ce fait "à aucun moment exposée à un risque monétaire".

