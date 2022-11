Au Colorado, les compagnies pétrolières réparent les puits qui fuient avant l'adoption de nouvelles règles.

Dans cette communauté agricole, le géant pétrolier Chevron Corp envoie des équipes dans le cadre d'une action menée à l'échelle de l'État pour colmater les fuites. Une fois les puits bouchés avec du ciment et les équipements retirés, les travailleurs remettent la terre dans son état d'origine.

Le Colorado, cinquième plus grand État producteur de pétrole des États-Unis, a été à l'avant-garde du sentiment anti-forage qui se répand dans tout le pays. Les électeurs ont fixé des limites aux opérations près des maisons et des écoles, interdit le brûlage systématique des gaz indésirables et imposé des restrictions sur les produits chimiques de fracturation.

Les villes, les investisseurs et les gouvernements exhortent les entreprises énergétiques à réduire leurs émissions. Des règles fédérales qui les obligeront à surveiller et à rendre compte des émissions de méthane, qui réchauffent le climat, provenant des grands puits sont attendues au début de l'année prochaine.

La semaine dernière, les responsables américains ont promis d'étendre ces règles afin d'obliger les entreprises à trouver et à colmater les fuites de chaque puits, aussi petit soit-il, et à répondre à toute plainte concernant des fuites de grand volume.

Chevron Corp exploite 16 "workover rigs" qui effectuent le retrait des puits. Elle prévoit de déconstruire et de boucher quelque 500 vieux puits dans le Colorado chaque année. Ces travaux, ainsi que les nouveaux équipements destinés à nettoyer les opérations pétrolières, permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'environ 100 000 tonnes américaines par an, selon la société, soit l'équivalent de 21 7000 voitures.

Chevron estime qu'elle dépense entre 80 000 et 100 000 dollars par puits pour le boucher et le retirer, ainsi que les équipements restants.

UNE "ÉVOLUTION" DANS LE FORAGE

Depuis 2016, Chevron a retiré 3400 puits dans l'État et vise à en faire 2200 autres dans les années à venir, dans le cadre de ses efforts pour rendre les champs pétrolifères plus écologiques. Les entreprises emploient également des appareils de forage électriques au lieu de diesel, éliminent le torchage de routine et la production par canalisation au lieu d'utiliser des camions lourds.

"Nous avons moins d'émissions, nous avons moins de perturbations du sol. Cela fait donc partie de l'évolution de ce que nous faisons ici", a déclaré Hodge Walker, vice-président de l'unité commerciale Rockies de Chevron.

Les critiques disent que ces initiatives sont du "green-washing" qui encourage une plus grande production de combustibles fossiles, ce qui conduit à plus d'émissions.

Le colmatage des vieux puits pourrait également devenir une affaire importante pour les entreprises d'énergie et de services, étant donné le nombre de puits abandonnés et les 1,15 milliard de dollars de fonds fédéraux mis à la disposition des États pour les colmater.

Dans certaines régions de l'Ohio, de la Virginie-Occidentale et de la Pennsylvanie, le producteur de gaz naturel Diversified Energy a transformé son unité interne de bouchage de puits en une entreprise à but lucratif. Il a également supprimé quelque 90 de ses propres puits au coût d'environ 21 000 $ chacun au cours du premier semestre 2022. Elle vise désormais à boucher 200 de ses propres puits par an.

De tels programmes de bouchage ont rassuré les investisseurs en s'attaquant aux puits qui pourraient mettre en danger le public et devenir une responsabilité, a déclaré le PDG de Diversified, Rusty Hutson.

Mais maintenant, il entrevoit une activité importante grâce aux fonds de l'État et du gouvernement fédéral destinés à stopper les fuites de méthane. L'entreprise disposera de 15 appareils de forage et a déjà remporté des contrats avec la Virginie-Occidentale et l'Ohio pour boucher les puits orphelins qui n'ont pas de propriétaires identifiés et peuvent laisser échapper du méthane.

Les écologistes affirment que ces efforts se font attendre.

"Nous apprenons à nettoyer nos propres dégâts au jardin d'enfants. Ce n'est pas quelque chose qui mérite des applaudissements, il faut s'y attendre", a déclaré Anne Lee Foster, une militante écologiste du Colorado.

Selon elle, les contribuables du Colorado ont dépensé environ 5 millions de dollars par an depuis 2018 pour subventionner le nettoyage des puits abandonnés.

RESTAURER LES TERRES AGRICOLES

Par une journée d'octobre ensoleillée, une équipe de Chevron à Kersey était à mi-chemin dans le retrait d'un puits foré en 1992 sur les terres agricoles de Bill Klein, 78 ans.

Le puits, appelé Patriot 16-12, est un puits vertical qui date d'avant la révolution du pétrole de schiste où de nouvelles techniques de forage ont contribué à propulser les États-Unis au rang de premier producteur mondial de pétrole et de gaz.

"Je n'ai jamais eu de problème avec les compagnies pétrolières", déclare Klein, qui possède depuis 57 ans des terres autour de l'endroit où le Patriot 16-12 a été exploité et qui a perçu des redevances sur les forages pétroliers et gaziers. Il prévoit de ré-exploiter les terres une fois que les puits seront bouchés en toute sécurité.

Cela ne signifie pas que l'industrie pétrolière s'éloigne de Kersey. À plusieurs centaines de pieds des travaux de colmatage de Chevron, PDC Energy Inc. fore un nouveau puits horizontal, qui peut s'étendre sur plus de 3 km sous terre.

PDC Energy et Chevron partagent régulièrement les plans de forage pour éviter les collisions potentielles qui pourraient permettre au méthane d'atteindre la surface.