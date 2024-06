Lorsque le président français Emmanuel Macron est arrivé jeudi dans le luxueux complexe hôtelier italien de Borgo Egnazia pour le sommet annuel des dirigeants du Groupe des Sept (G7), on aurait pu lui pardonner de paraître un peu abattu.

Mais après avoir dissous le parlement et plongé la France dans une période politique difficile quelques semaines avant d'accueillir les Jeux olympiques, il était tout sourire et détendu lorsque la Première ministre italienne Giorgia Meloni, archi-conservatrice, l'a accueilli.

Pourtant, cette décision spectaculaire, prise après que le Rassemblement national (RN), parti d'extrême droite, a battu son parti au pouvoir lors des élections législatives européennes, a porté un coup dur à certains de ses plus proches alliés et l'a affaibli dans l'ensemble de l'Union européenne, selon des diplomates.

Ils ajoutent qu'il pourrait avoir du mal à exercer autant d'influence dans ses relations diplomatiques pour le moment, d'autant plus que son bloc centriste au Parlement européen sera plus petit, ce qui rendra plus difficile pour lui d'influencer les négociations pour les futurs postes de l'UE.

Pendant la majeure partie des sept dernières années au pouvoir, M. Macron s'est présenté comme le leader et le faiseur de rois en Europe, tout en essayant d'affirmer le rôle de la France dans les crises, de l'Ukraine au Moyen-Orient, bien que l'influence finale de Paris soit limitée.

Son style a déplu à certains, son initiative en a exaspéré d'autres, mais il a au moins réussi à peser sur des questions clés et à projeter l'image de la France à l'étranger.

"Il n'y aura plus de leadership en Europe. Macron a été le dernier Mohican à essayer de jouer ce rôle", a déclaré un diplomate européen de haut rang à Paris.

Ce diplomate espérait que M. Macron parviendrait, d'une manière ou d'une autre, à rassembler une coalition de partis politiques traditionnels français lors des élections législatives à deux tours qui se tiendront le 30 juin et le 7 juillet.

Après le premier jour du sommet, M. Macron est resté sur ses gardes, affirmant qu'il ne pensait pas que les événements actuels affecteraient ses décisions sur des questions telles que l'Ukraine et que les autres dirigeants du monde savaient qu'il serait aux commandes jusqu'à la fin de son mandat en 2027.

"Je ne pense pas", a déclaré M. Macron lorsqu'on lui a demandé s'il avait été affaibli. "Mes interlocuteurs sont tous élus démocratiquement et ils ont tous dit que c'était courageux.

Une source au fait des discussions a déclaré que M. Macron et le président américain Joe Biden s'étaient entretenus de leurs problèmes de politique intérieure respectifs.

RÉALITÉS PRATIQUES

Dans l'immédiat, il y a des réalités pratiques. Les diplomates, les fonctionnaires et les agents des ministères des affaires étrangères et de la défense sont dans l'incertitude, ont déclaré trois sources.

Les ministres gèrent les affaires courantes et les fonctionnaires savent qu'ils peuvent être confrontés à de nouveaux visages issus de partis politiques qui n'ont jamais gouverné auparavant et qui occupent des positions radicalement différentes de celles de leurs prédécesseurs.

"Nous nous contentons de faire l'essentiel", a déclaré un diplomate de haut rang. "Si c'est l'IA, nous devrons la tester et voir ce qu'il en est.

Des dossiers clés tels que la proposition de M. Macron de créer une coalition d'instructeurs militaires européens pour l'Ukraine pourraient être mis en attente, étant donné qu'une idée aussi sensible serait difficile à vendre pendant une campagne électorale.

Les responsables ukrainiens espèrent que des décisions exécutives seront encore prises à court terme, mais les pays qui auraient pu suivre la France attendront de voir le résultat.

Selon des diplomates, cela pourrait également affaiblir la position de la France et l'empêcher de faire pression en faveur de l'Ukraine lors du prochain sommet de l'OTAN qui se tiendra à Washington en juillet.

"Oui, nous sommes inquiets, mais nous devons faire comprendre aux gens que l'Ukraine doit être au cœur de la campagne électorale parce qu'il s'agit autant d'une question nationale qu'internationale qui les concerne", a déclaré un fonctionnaire ukrainien.

Les inquiétudes de l'Ukraine quant à ce qui pourrait se passer après le scrutin du 7 juillet se concentrent sur les deux blocs possibles qui pourraient bien arriver en tête. Bien que très différents, le RN et le parti d'extrême gauche France Unbowed sont tous deux accusés depuis longtemps de se plier aux exigences de Moscou.

Mercredi, lors d'une conférence de presse, M. Macron les a tous deux accusés de faire preuve d'ambiguïté à l'égard de la Russie.

Même si le RN obtenait la majorité au parlement français, M. Macron resterait président pour trois années supplémentaires et serait toujours en charge de la défense et de la politique étrangère.

Mais il perdrait le contrôle de l'ordre du jour national, y compris la politique économique, la sécurité, l'immigration et les finances, ce qui aurait un impact sur d'autres politiques, telles que l'aide à l'Ukraine, puisqu'il aurait besoin du soutien du Parlement pour financer toute aide dans le cadre du budget de la France à l'automne.

Dans le cadre de son pacte de garantie de sécurité de dix ans conclu avec l'Ukraine en mars, Paris a déclaré qu'elle fournirait jusqu'à 3 milliards d'euros (3,2 milliards de dollars) d'aide militaire à l'Ukraine en 2024, mais qu'au-delà, la situation n'était pas claire.

"Je ne sous-estimerais pas le danger que Macron fasse monter les enchères au niveau international avec une sorte d'initiative", a déclaré un diplomate d'Europe du Sud.