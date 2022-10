Au Japon, les dépenses des ménages en août augmentent chaque année en raison de la réouverture des magasins

Les ménages japonais ont augmenté leurs dépenses en août par rapport à l'année précédente, l'économie continuant à se remettre des restrictions COVID-19, mais la hausse des prix assombrit les perspectives de gains supplémentaires.

Des données distinctes publiées vendredi ont montré que les salaires réels ont baissé pour un cinquième mois, soulignant la pression croissante sur les dépenses de consommation japonaises, qui représentent plus de la moitié du produit intérieur brut (PIB) du pays.

"La hausse des prix s'accélère, en particulier pour les produits alimentaires, et le sentiment des ménages pourrait devenir plus économe dans les mois à venir", a déclaré Takumi Tsunoda, économiste principal à l'Institut de recherche de la Banque centrale Shinkin.

Les dépenses des ménages ont augmenté de 5,1 % en août par rapport à l'année précédente, selon des données gouvernementales publiées vendredi. Ce chiffre est inférieur à l'estimation médiane des économistes qui prévoyaient un gain de 6,7 % et fait suite à une hausse de 3,4 % en juillet.

Bien qu'il y ait des signes clairs que l'activité reprend lentement, les gains du mois d'août ont été flattés par la comparaison avec le mois d'août 2021, lorsque le gouvernement a renforcé les restrictions de l'état d'urgence pour lutter contre une résurgence des cas de COVID.

En données corrigées des variations saisonnières et en glissement mensuel, les dépenses des ménages ont reculé de 1,7 % en août, ce qui est plus important que la baisse de 1,4 % enregistrée en juillet. C'est une surprise négative car les économistes prévoyaient une croissance mensuelle de 0,2 % pour le mois d'août.

Avec une inflation qui continue de s'accélérer et le plongeon du yen à son plus bas niveau depuis 24 ans qui devrait refroidir les dépenses de consommation, les économistes interrogés par Reuters ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance pour la troisième plus grande économie du monde.

Les hausses de prix de détail des entreprises du secteur de l'alimentation et des boissons atteignent un sommet en octobre, avec près de 6 7000 articles dont les prix ont augmenté en moyenne de 16 %, selon une étude mensuelle de la société d'études de marché Teikoku Databank.

Les analystes s'attendent à ce que la mesure préférée de l'inflation des consommateurs de la Banque du Japon dépasse les 3 % en octobre.

Le Premier ministre Fumio Kishida s'est engagé à élaborer un nouveau plan de relance d'ici la fin du mois d'octobre, qui comprendra probablement des programmes de subventions pour les factures de gaz et de services publics, soutenus par au moins 100 milliards de dollars de dépenses fiscales.

Entre-temps, le gouvernement devrait assouplir les restrictions strictes de contrôle aux frontières à partir de lundi dans le but d'attirer les touristes étrangers grâce à la faiblesse du yen, proposant ainsi un espoir pour le secteur des services malmené.

"Avec l'atténuation de l'épidémie de coronavirus et le soutien du gouvernement aux voyages, la consommation privée (du Japon) devrait continuer à croître globalement", a déclaré Tsunoda de Shinkin.

"Mais l'élan de ce qui aurait pu être une reprise tirée par la consommation est freiné par l'inflation." (Reportage de Kantaro Komiya ; Montage d'Aurora Ellis et Cynthia Osterman)