Au Manitoba, l'emploi plafonnera tandis que plusieurs grands projets s'achèveront

OTTAWA, 24 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au Manitoba, une période d’expansion du secteur s’est achevée en 2020 et pourrait marquer le début d’une décennie de croissance relativement neutre de l’emploi.



Les derniers renseignements sur le marché du travail publiés aujourd’hui par ConstruForce Canada indiquent que les baisses des besoins liés aux grands projets et la faiblesse prévue des niveaux d’activité au chapitre de la construction d’immeubles institutionnels et de nouvelles habitations pourraient limiter la croissance de l’emploi pendant la majeure partie de la décennie. La croissance modérée dans la construction de routes, d’autoroutes, de ponts, d’immeubles industriels et d’autres projets d’infrastructure devrait compenser partiellement ces baisses. D’ici 2030, l’emploi dans le secteur diminuera légèrement, soit d’environ 1 % par rapport aux niveaux de 2020.

D’après les prévisions du rapport provincial Regard prospectif – Construction et maintenance 2021-2030 de ConstruForce Canada, l’emploi dans le secteur de la construction devrait baisser de 4 % jusqu’en 2024, en raison de l’achèvement de plusieurs grands projets. L’emploi devrait rester généralement stable pendant le reste de la période de prévision, puisque l’augmentation d’un peu moins de 500 travailleurs dans le secteur résidentiel compensera la perte de 650 travailleurs dans le secteur non résidentiel.

« Le secteur de la construction du Manitoba sortira d’une période d’expansion prolongée, stimulée par des projets de production et de transport d’électricité, de pipelines et d’infrastructures, et la croissance démographique suscitée par l’immigration au cours de la dernière décennie, affirme Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada. Pendant cette période, le secteur a accueilli plus de 12 000 nouveaux travailleurs, soit une augmentation de la main-d’œuvre d’environ un tiers. Compte tenu de l’achèvement de plusieurs de ces grands projets en 2020 et d’un ralentissement du secteur de la construction résidentielle, la main-d’œuvre de la province devrait diminuer à court terme avant d’augmenter encore après 2025. »

Même si, dans l’ensemble, l’emploi devrait peu changer au cours des dix prochaines années, le secteur de la construction et de l’entretien doit continuer de se concentrer sur le recrutement, la formation et le maintien en poste des travailleurs. Selon ConstruForce Canada, 8 000 travailleurs, soit près de 20 % de la population active actuelle, devraient prendre leur retraite d’ici 2030. Parallèlement, le secteur devrait attirer près de 8 300 nouveaux travailleurs locaux de moins de 30 ans.

« La population du Manitoba est relativement plus jeune que celle des autres provinces, explique M. Ferreira. Cela dit, tous les secteurs sont confrontés au vieillissement de la population, de sorte que la concurrence pour recruter des travailleurs qualifiés s’intensifiera probablement. Le secteur a une excellente occasion actuellement de recruter et de former de nouveaux travailleurs, ce qui lui permettra de répondre aux besoins en main-d’œuvre jusqu’à la fin de la décennie. »

Le perfectionnement de travailleurs de métier qualifiés dans le secteur de la construction nécessite des années et exige souvent la participation à un programme d’apprentissage provincial. Les nouvelles inscriptions dans les 15 principaux programmes de métier ont chuté de 23 % entre 2013 et 2019, soit un déclin important comparativement à l’emploi global en construction, qui a augmenté de 20 % pendant la même période. Le nombre de nouvelles inscriptions a atteint le plancher de 1 009 inscriptions en 2018, avant d’augmenter légèrement en 2019.

Selon les prévisions concernant les nouvelles inscriptions et les tendances en matière d’achèvement des programmes d’apprentissage, la plupart des métiers devraient répondre aux besoins de nouveaux compagnons certifiés ou les dépasser d’ici 2030. Les métiers qui risquent de connaître une pénurie comprennent les chaudronniers, les électriciens industriels, les conducteurs de grue mobile et les soudeurs. Un engagement continu en matière de formation et d’apprentissage demeurera nécessaire pour éviter d’éventuelles pénuries de compétences futures dans le secteur.

La pandémie de COVID-19 a grandement compliqué les inscriptions aux programmes d’apprentissage et les taux de réussite des programmes au Manitoba. Les données limitées recueillies à ce jour suggèrent que la pandémie a considérablement entravé la formation, les examens et les certifications en classe. Cela devrait faire diminuer le nombre de nouveaux travailleurs certifiés à court terme.

Pour constituer une population active durable et diversifiée, le secteur de la construction et de l’entretien devra aussi renforcer ses efforts de recrutement auprès de groupes traditionnellement sous-représentés dans sa population active actuelle, notamment les femmes, les Autochtones et les nouveaux Canadiens.

En 2020, environ 5 600 femmes travaillaient dans le secteur de la construction du Manitoba, dont 25 % étaient en poste directement dans les projets de construction. Or, du total des 37 400 travailleurs de métier travaillant dans le secteur, les femmes ne représentaient que 4 %.

Par ailleurs, le Manitoba a très bien réussi à attirer des Autochtones dans le secteur de la construction. Environ 16 % de la population active de la construction de la province est constituée d’Autochtones, comparativement à environ 13 % de l’ensemble de la population de la province en âge de travailler. Parmi les travailleurs du secteur de la construction et de l’entretien, environ 81 % étaient en poste directement dans les projets de construction. Considérant que les travailleurs autochtones sont plus enclins à envisager une carrière en construction, il serait possible d’accroître davantage le recrutement au sein de ce groupe.

Le secteur de la construction du Manitoba pourrait aussi devoir recruter des nouveaux Canadiens au cours de la prochaine décennie pour répondre aux besoins prévus en main-d’œuvre du marché. La province devrait accueillir environ 8 000 nouveaux immigrants internationaux chaque année entre 2021 et 2030. Cela fera de la population immigrée un segment croissant de la population active globale. La population active du secteur de la construction du Manitoba est constituée d’environ 15 % de nouveaux Canadiens, soit une proportion très légèrement inférieure à celle qu’occupent ces travailleurs au sein de la population active globale de la province.

ConstruForce Canada est une organisation nationale menée par le secteur et représentant tous les marchés du secteur de la construction au Canada. Son mandat est de fournir en temps opportun de l’information exacte et des analyses sur le marché du travail, en plus d’offrir des programmes et des initiatives pour faire en sorte que la population active canadienne de la construction et de l’entretien puisse répondre à la demande, renforcer sa capacité et acquérir les compétences requises. Visitez le site www.previsionsconstruction.ca.

Renseignements : Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada, par courriel, à ferreira@construforce.ca, ou par téléphone, au 613 569-5552, poste 2220.

