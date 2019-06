Au Mexique, des opportunités d'investissement dans l'énergie et la finance existent, selon MainFirst

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Selon Cornel Bruhin, gérant du fonds MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced, on peut trouver au Mexique des opportunités d'investissement intéressantes relativement décorrélées des États-Unis, notamment dans le secteur de l'énergie. Saavi Energia (le titre obligataire correspondant étant émis par la structure d'accueil Cometa Energia) est le quatrième producteur indépendant d'énergie au Mexique avec une présence sur le marché depuis plus de 20 ans.Son portefeuille de clients est constitué principalement de commerces et d'industriels, et leur taux de fidélisation atteint 92 %. Les flux de trésorerie sont donc assez stables et prévisibles. Le rendement de l'obligation récemment émise est actuellement de 6,3 %.Il existe également dans le secteur financier des sociétés intéressantes et innovantes comme AlphaCredit et Unifin Financiera, qui offrent aux emprunteurs un accès facile à des prêts en ligne et génèrent un rendement supérieur à 10 %." En tant que gérants actifs et investisseurs de style value, nous continuons de trouver des pépites et nous sommes prêts à saisir les opportunités d'investissement potentiellement générées par les tensions actuelles ", indique M. Bruhin.