Au Nouveau-Mexique, les premiers intervenants en santé mentale sont de plus en plus des civils et non des policiers.

Le 06 avril 2024 à 13:11

Nevada Sanchez et Sean Martin, deux secouristes non armés, répondent à un appel de la police dans le sud-est d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique, une ville où le taux de crimes violents et de fusillades par la police est élevé.

Ils ne disposent d'aucun pouvoir d'exécution ni d'équipement de protection et disent utiliser leur voix et leur cerveau pour désamorcer les rencontres avec des personnes en crise de santé mentale ou de toxicomanie. Dans certains cas, ils ont sauvé des vies. Alors qu'ils traversent en voiture un ensemble de bâtiments beiges et de centres commerciaux, Martin et Sanchez se souviennent des occasions où ils ont fait taire des personnes qui détenaient une arme. M. Martin raconte qu'il a persuadé un homme de jeter un couteau dans la cour d'un voisin, en lui disant que des policiers étaient en route. À leur arrivée, Martin leur a dit que l'homme n'était plus armé et les choses se sont terminées pacifiquement. "Ce jour-là, je ne peux m'empêcher de penser que nous l'avons empêché d'être blessé", déclare Martin, 53 ans, qui, avec sa queue de cheval, ses boucles d'oreilles, sa veste à capuche et son blue-jean, ressemble davantage à un technicien qu'à un secouriste. Albuquerque, qui se classe au deuxième rang des villes américaines de plus de 250 000 habitants pour le nombre d'homicides commis par la police, selon l'étude Mapping Police Violence, a mis en place l'un des programmes d'intervention civile les plus ambitieux du pays, afin d'offrir une aide aux personnes en situation de crise plutôt que de faire intervenir les forces de l'ordre. De telles initiatives se sont répandues comme une "traînée de poudre" à travers les États-Unis depuis que le meurtre de George Floyd en 2020 a mis en lumière les assassinats par la police de personnes de couleur et de personnes souffrant de maladies mentales ou d'abus de substances, a déclaré Alex Vitale, professeur de sociologie au Brooklyn College. Le service de sécurité communautaire d'Albuquerque (ACS), créé il y a deux ans et demi, prend désormais en charge la majorité des appels relatifs à la santé mentale et comportementale lorsqu'il n'y a pas d'arme ou de danger pour les intervenants. La police ou une "équipe mobile de crise" de l'ACS, composée d'un professionnel de la santé mentale et d'un officier, s'occupe du reste. "CHANGER LA SÉCURITÉ PUBLIQUE L'ACS mesure son succès en fonction d'indicateurs tels que le nombre de personnes transportées pour des services de santé mentale et la réduction du nombre de fusillades avec la police, a déclaré la directrice Maria Ruiz-Angel. À Albuquerque, les fusillades impliquant des policiers ont atteint un record en 2022, avec 11 personnes tuées, soit presque autant que les 13 victimes de la ville de New York, dont la population est 15 fois plus importante. Le nombre de fusillades mortelles impliquant la police est tombé à sept en 2023, ce qui reste élevé. Environ un tiers des incidents impliquaient une personne en crise de santé mentale. Aucune équipe mobile de crise de l'ACS n'a été impliquée dans une fusillade avec la police. Au cours de la même période, le nombre de personnes auxquelles l'ACS a offert un logement a plus que doublé pour atteindre 1 454, tandis que les services de santé mentale ou comportementale ont presque triplé pour atteindre 904, selon les données de la ville. "Albuquerque est un très bon exemple de ce à quoi cela ressemble d'aller au-delà de la mise en œuvre d'un programme pour construire une institution et une infrastructure qui peuvent ancrer le changement de nos systèmes de sécurité publique et de réponse aux urgences", a déclaré Daniela Gilbert, directrice de l'Institut Vera qui fait des recherches sur la justice pénale. L'ACS, un service municipal indépendant de la police et des pompiers, offre des services allant des programmes d'intervention contre la violence à l'école à la prise en charge des personnes sans abri. De nombreux services de police sont favorables à ce que les civils prennent en charge les appels d'urgence non criminels afin que les officiers puissent intervenir plus rapidement en cas de délit. Le commandant de la police d'Albuquerque, Jeff Barnard, souhaiterait que l'ACS "reçoive des fonds et des ressources supplémentaires pour continuer à travailler sur ce qu'elle fait". Le ministère de la Justice surveille la police d'Albuquerque depuis 2014 après avoir constaté un usage excessif de la force. Il recommande à l'ACS de prendre en charge davantage d'appels au 911. Shaun Willoughby, chef du syndicat des officiers de l'APD, a déclaré que l'ACS était un attribut, mais qu'il était "fantaisiste" de penser que les intervenants pourraient remplacer les officiers en raison des limites sur les types d'appels qu'ils peuvent prendre sans le soutien de la police. "Le vrai problème d'Albuquerque est que nous n'avons pas assez de policiers et que la criminalité est hors de contrôle", a-t-il déclaré, citant un "problème de fentanyl qui explose". Contrairement aux programmes de New York, Chicago et Houston, les équipes de santé comportementale de l'ACS sont envoyées sans les ambulanciers ou les policiers qui peuvent déclencher les personnes souffrant d'une crise psychotique. "Nous préférons absolument que, dans la mesure du possible, ces intervenants civils interviennent sans la police", a déclaré Daniel Williams, de l'Union américaine pour les libertés civiles du Nouveau-Mexique, en invoquant la sécurité des personnes en situation de crise. Les intervenants de l'ACS sont formés pour battre en retraite s'ils sont menacés. La blessure la plus grave qu'ils ont subie à ce jour est celle d'un intervenant abattu au hasard par un enfant avec un pistolet à air comprimé. Lorsqu'une femme sans abri a chargé Mme Sanchez avec une pelle, elle a déclaré qu'elle s'était enfuie. "Si quelqu'un nous dit de partir, nous partons", explique la jeune femme de 28 ans, titulaire d'une maîtrise en psychologie légale, qui utilise des exercices de respiration pour calmer les personnes en détresse. La capacité d'ACS à amener à l'hôpital des patients souffrant de troubles mentaux qui n'auraient pas été accompagnés par des officiers ou des ambulanciers après avoir été menottés par le passé se répand de plus en plus. Les gens disent maintenant : "N'envoyez pas de policiers"", a déclaré Mme Martin, assistante sociale agréée. Depuis le lancement d'ACS, le nombre d'appels mensuels a été multiplié par quatre pour atteindre environ 3 200. Plus des deux tiers des appels ont été détournés de la police, ce qui représente environ 5 % de l'ensemble des appels au 911. Le programme CAHOOTS d'Eugene, dans l'Oregon, l'un des plus anciens programmes d'intervention du pays, traite environ 8 % des appels au 911, selon son coordinateur Adam Walsh. L'ACS est confronté à des défis. M. Ruiz-Angel déplore le manque de lits d'hôpitaux, de places dans les refuges ou de centres d'aide aux toxicomanes pour les personnes que les intervenants sont appelés à secourir. La croissance de l'ACS est limitée par un financement annuel d'environ 17 millions de dollars. La police reçoit 268 millions de dollars. L'ACS compte 65 intervenants, la police d'Albuquerque environ 900 agents. "Nous ne voulons pas entrer en concurrence avec la police pour l'obtention de fonds, mais nous devons commencer à réfléchir à la manière de répartir une partie des fonds destinés à la sécurité publique", a déclaré M. Ruiz-Angel. Le maire d'Albuquerque, Tim Keller, prévoit un doublement de la taille de l'ACS, qui répondrait à 60 000 appels supplémentaires par an avec un budget de 25 millions de dollars. La ville réalise son plus gros investissement dans le domaine de la santé mentale et comportementale avec la rénovation d'un hôpital de 50 millions de dollars afin d'offrir des services supplémentaires d'hébergement, de prise en charge des addictions et de soins médicaux. "C'est dire l'importance de la demande en matière de santé comportementale et de services sociaux à Albuquerque", a déclaré le leader démocrate à deux mandats.