Au Québec, au Canada, les autochtones continuent de lutter contre la loi française

Le projet de loi 96, adopté par une majorité de législateurs québécois, établit des règles plus strictes pour faire respecter l'usage du français dans la province, en ajoutant des cours de français obligatoires et en limitant l'utilisation d'autres langues par les organismes gouvernementaux.

Le premier ministre du Québec, François Legault, qui doit faire face à des élections en octobre, a fait l'éloge du projet de loi 96 comme étant la plus importante réforme visant à protéger la langue française en Amérique du Nord, principalement anglophone, depuis près d'un demi-siècle. Mais certains leaders et défenseurs autochtones de la province affirment que la loi impose des fardeaux supplémentaires aux communautés marginalisées qui se concentrent sur la protection de leur propre culture.

Ces dernières années, le Canada s'est débattu avec son traitement des populations autochtones. La découverte l'année dernière de ce que l'on croit être les restes de milliers d'enfants sur les sites des anciens pensionnats soutenus par le gouvernement ou à proximité a mis en lumière les abus subis par les communautés autochtones depuis des générations et leur combat pour la justice.

La nouvelle loi exigerait des cours de français supplémentaires dans les collèges anglophones et l'obligation pour les immigrants de communiquer avec certaines agences gouvernementales en français à partir de six mois après leur arrivée, entre autres changements. Elle se heurte à l'opposition des anglophones et des autochtones qui demandent une exemption.

"Nous prendrons tous les moyens nécessaires pour nous assurer que notre voix est entendue", a déclaré Mike Delisle, un chef du Conseil mohawk de Kahnawake, une réserve des Premières nations dans le sud du Québec. Il a ajouté qu'aucune décision spécifique n'a encore été prise.

La langue reste une question sensible dans le Québec majoritairement francophone, où le mécontentement lié à la domination de l'anglais a contribué à la montée du Parti québécois (PQ) séparatiste dans les années 1970.

Bien que le Québec puisse utiliser le langage judiciaire pour contourner les batailles juridiques sur la loi 96, certains avocats ont déjà évoqué le spectre de contestations judiciaires.

Interrogé sur les inquiétudes suscitées par la loi, le ministre canadien de la Justice, David Lametti, a déclaré mercredi aux journalistes qu'il garderait "toutes les options sur la table", toute réaction dépendant de la manière dont le projet de loi sera mis en œuvre.

"Nous ne sommes pas opposés au français. Mais si vous voulez apprendre que la langue est en danger, venez nous parler et nous pourrons partager avec vous comment cela s'est produit", a déclaré M. Delisle.

Les élèves autochtones qui apprennent leur langue, le kanien'kha, l'anglais et le français, suivent déjà des cours de français après l'école pour se préparer aux collèges de deux ans du Québec, a déclaré Robin Delaronde, directeur du Centre éducatif de Kahnawake.

"C'est de la recolonisation", a déclaré Kenneth Deer, un défenseur des droits des peuples autochtones qui, enfant, a fréquenté un externat fédéral où il a été forcé d'apprendre l'anglais.

Martin Papillon, professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal, a déclaré que M. Legault aurait pu éviter certaines tensions en rencontrant plus tôt les opposants et en exemptant les Premières nations.

Il a tout de même fait remarquer que les services en anglais au Québec sont supérieurs aux services comparables en français dans le reste du pays.