L'armée soudanaise a lancé des frappes aériennes sur la base d'une force paramilitaire près de la capitale afin de réaffirmer son contrôle sur le pays dimanche, alors que des affrontements ont fait au moins 25 morts et menacent les efforts de transition vers un régime civil.

À l'issue d'une journée de violents combats, l'armée a frappé une base appartenant aux forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) du gouvernement dans la ville d'Omdurman, qui jouxte la capitale Khartoum, ont indiqué des témoins oculaires samedi en fin de journée.

L'Union des médecins soudanais a indiqué plus tôt qu'au moins 25 personnes avaient été tuées et 183 blessées dans les combats qui ont éclaté samedi entre l'armée et les forces de soutien rapide.

Le groupe a déclaré avoir enregistré des morts à l'aéroport de Khartoum et à Omdurman, ainsi qu'à l'ouest de Khartoum dans les villes de Nyala, El Obeid et El Fasher.

La RSF a affirmé s'être emparée du palais présidentiel, de la résidence du chef de l'armée, de la télévision d'État et des aéroports de Khartoum, de la ville septentrionale de Merowe, d'El Fasher et de l'État du Darfour occidental. L'armée a rejeté ces affirmations.

L'armée de l'air soudanaise a demandé à la population de rester à l'intérieur pendant qu'elle menait ce qu'elle a appelé une enquête aérienne sur les activités des FAR, et un jour férié a été déclaré dans l'État de Khartoum pour le dimanche, entraînant la fermeture des écoles, des banques et des bureaux gouvernementaux.

Des tirs et des explosions ont été entendus dans la capitale, où des images télévisées ont montré de la fumée s'élevant de plusieurs quartiers et des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des avions militaires volant à basse altitude au-dessus de la ville, l'un d'entre eux au moins semblant tirer un missile.

Un journaliste de Reuters a vu des canons et des véhicules blindés dans les rues et a entendu des tirs d'armes lourdes près des quartiers généraux de l'armée et de RSF.

Le chef de l'armée, le général Abdel Fattah Al-Burhan, a déclaré à la chaîne de télévision Al Jazeera que les FAR devaient reculer : "Nous pensons que s'ils sont sages, ils feront reculer leurs troupes qui sont entrées à Khartoum. Mais si cela continue, nous devrons déployer des troupes dans Khartoum à partir d'autres régions".

Les forces armées ont déclaré qu'elles ne négocieraient pas avec la RSF à moins que celle-ci ne soit dissoute. L'armée a demandé aux soldats détachés auprès du FSR de se présenter aux unités de l'armée voisines, ce qui pourrait réduire les rangs du FSR s'ils obéissaient.

Le chef des FAR, le général Mohamed Hamdan Dagalo, plus connu sous le nom de Hemedti, a qualifié Burhan de "criminel" et de "menteur". L'armée et les FSR, dont les analystes estiment qu'elles comptent 100 000 hommes, se disputent le pouvoir alors que les factions politiques négocient la formation d'un gouvernement de transition après le coup d'État militaire de 2021.

"Nous savons où vous vous cachez et nous vous retrouverons pour vous livrer à la justice, sinon vous mourrez comme n'importe quel autre chien", a déclaré M. Hemedti.

Une confrontation prolongée pourrait plonger le Soudan dans un conflit généralisé, alors qu'il est aux prises avec un effondrement économique et des violences tribales, et faire échouer les efforts visant à organiser des élections.

L'ACCORD POLITIQUE MENACÉ

Les affrontements font suite à des tensions croissantes concernant l'intégration de la RSF dans l'armée. Ce désaccord a retardé la signature d'un accord avec les partis politiques, soutenu par la communauté internationale, sur la transition vers la démocratie.

Une coalition de groupes civils ayant signé un projet d'accord en décembre a appelé samedi à une cessation immédiate des hostilités, afin d'empêcher le Soudan de glisser vers "le précipice de l'effondrement total".

"Il s'agit d'un moment charnière dans l'histoire de notre pays", ont-ils déclaré dans un communiqué. "Il s'agit d'une guerre que personne ne gagnera et qui détruira notre pays à jamais.

Le RSF a accusé l'armée d'avoir mis en œuvre un complot des loyalistes de l'ancien homme fort, le président Omar Hassan al-Bashir - qui a été renversé par un coup d'État en 2019 - et d'avoir elle-même tenté un coup d'État. Le coup d'État de 2021 a évincé le premier ministre civil du pays.

Des témoins oculaires ont fait état de combats dans de nombreuses zones en dehors de la capitale. Des témoins oculaires ont déclaré à Reuters que des échanges de coups de feu nourris avaient eu lieu à Merowe.

La RSF a diffusé une vidéo montrant des troupes égyptiennes qui se sont "rendues" à Merowe. L'Égypte a déclaré que les troupes se trouvaient au Soudan pour des exercices avec leurs homologues soudanais.

M. Hemedti a déclaré à Sky News Arabia que les Égyptiens étaient en sécurité et que la RSF coopérerait avec le Caire à leur retour.

La vidéo montre des hommes vêtus de treillis militaires, accroupis sur le sol et s'exprimant dans un dialecte arabe égyptien. Selon des rapports non confirmés d'analystes de sources ouvertes, plusieurs avions de chasse de l'armée de l'air égyptienne et leurs pilotes ont été capturés par les FAR, ainsi que des armes et des véhicules militaires soudanais.

Des affrontements ont également éclaté entre les forces de sécurité et l'armée dans les villes d'El Fasher et de Nyala, au Darfour, selon des témoins oculaires.

Les puissances internationales - les États-Unis, la Russie, l'Égypte, l'Arabie saoudite, les Nations unies, l'Union européenne et l'Union africaine - ont toutes lancé un appel en faveur d'une cessation immédiate des hostilités.

À l'issue d'un appel téléphonique, les ministres des affaires étrangères saoudien, américain et des Émirats arabes unis ont appelé à un retour à l'accord-cadre sur la transition vers la démocratie, a rapporté l'agence de presse de l'État saoudien.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est entretenu avec M. Burhan, M. Hemedti et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, a indiqué le porte-parole de M. Guterres.