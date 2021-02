Au beau fixe

Wall Street a eu un léger retard à l'allumage en 2021 par rapport aux autres bourses mondiales, mais le décalage est désormais comblé. Les entreprises publient des résultats plus solides que prévu, les indicateurs macroéconomiques sont à peu près là où ils étaient attendus et les catalyseurs haussiers se mettent en place. Il s'agit du nouveau plan de relance économique aux Etats-Unis et des taux de vaccination progressent inexorablement. Dans un tel contexte, l'optimisme domine toujours malgré le maintien des restrictions sanitaires dans plusieurs régions du monde.

Je vous propose ce matin un gros focus sur le secteur automobile, qui a l'air de devenir un nouveau point chaud des marchés. Pas seulement Tesla cette fois, mais tout le secteur. Pour l'industrie automobile traditionnelle, les dernières années ont plutôt tourné au cauchemar, entre les affaires de fraude sur les émissions polluantes, le durcissement des réglementations environnementales, les aventures rocambolesques de Carlos Ghosn et les plans sociaux à répétition. Le coronavirus aurait pu lui porter l'estocade. D'ailleurs, les dirigeants des constructeurs n'en menaient pas large en mars dernier. Bon il faut reconnaître qu'avec des marchés en chute libre, 2020 fut une année noire. Mais pas aussi noire que prévu. Surtout, le changement de paradigme a contribué à accélérer les projets de transformation des constructeurs et les ont forcés à passer à l'offensive.

Les industriels ont quasiment tous passé le point d'inflexion sur l'électrification. Même les géants américains, qui semblaient les plus rétifs au changement, annoncent des plans d'investissement colossaux pour s'affranchir du véhicule à essence. Le secteur bruisse de projets et la remontée en cadence des lignes de production est une réalité, même si elle est contrariée par les pénuries de semiconducteurs, un comble. Et le consommateur est désormais en attente de la nouvelle offre électrique plus abordable et/ou plus désirable. A cela s'ajoutent les premiers signaux d'une tendance qui pourrait conduire à une revalorisation du secteur dans son ensemble. L'industrie et la technologie convergent. Tesla n'est pas un industriel qui assemble des composants mécaniques, c'est une entreprise qui commercialise un concentré de technologies innovantes. C'est un iPhone avec quatre roues.

La comparaison n'est pas anodine à l'heure où Apple planche sur un véhicule électrique. Ce matin même, c'est la frénésie en Japon depuis que le Nikkei a répandu la rumeur selon laquelle le Californien discuterait avec plusieurs partenaires potentiels pour ce projet, comme Toyota, Mitsubishi, Honda, Mazda au Nissan. Depuis quelques semaines, le bruit courait plutôt d'un vaste partenariat avec le groupe Hyundai / Kia Motor. Une "Apple Car" a de quoi agiter tout l'écosystème, depuis les équipementiers jusqu'aux fournisseurs de bornes de recharge. C'est aussi une belle occasion pour les constructeurs traditionnels de montrer de quoi ils sont capables et de réveiller une industrie qui a bien besoin de redorer son blason, au risque de se faire une fois de plus prendre les meilleurs places par la côte ouest des Etats-Unis ou la Chine. Et puis être valorisé comme Apple, sans même parler de Tesla, c'est quand même plus chic pour les actionnaires. Surveillez-donc les industriels de l'automobile, ça peut commencer à valoir le coup.

Les indicateurs avancés sont haussiers en Europe ce matin, confirmant les bonnes dispositions hebdomadaires entrevues jusque-là. Tokyo a gagné 1,54%. Gardez à l'esprit que le rapport mensuel sur l'emploi de janvier aux Etats-Unis, qui sera publié à 14h30, peut constituer un catalyseur dans un sens comme dans l'autre.

Les temps forts économiques du jour

Les commandes d'usines allemandes (8h00) et les chiffres mensuels de l'emploi américain (14h30) donneront le la aujourd'hui.

L'euro souffre toujours à 1,19542 USD. L'once d'or passe sous les 1800 USD. Le pétrole reste ferme à 59,24 USD le baril de Brent et à 56,65 USD le baril WTI. La dette américaine affiche un rendement de 1,13 % sur 10 ans. Le Bitcoin se stabilise autour de 37 300 USD.

Les principaux changements de recommandations

L’actualité des sociétés

En France

Résultats des entreprises

BNP Paribas : le bénéfice net du T4 recule à 1,59 Md€, mais dépasse les attentes. La banque va réinstaurer un dividende de 1,11 EUR, versé en mai. Cette année, les revenus devraient légèrement progresser et le coût du risque devrait reculer, ce qui, combiné à une stabilité des coûts d'exploitation, devrait permettre au résultat de progresser.

Pharmagest : les revenus 2020 ont progressé de 8,3 % à 171,8 M€.

Annonces importantes

Canal + (Vivendi) diffusera la Ligue 1 et 2 de football français jusqu'à la fin de la saison.

L'actionnariat salarié d'EssilorLuxottica se renforce après le dernier plan dédié.

M6 Metropole Television et Bouygues Telecom renouvellent leur accord pour la distribution des chaînes et de leurs services associés auprès des clients de l'opérateur.

Iliad émet 1,3 Md€ d'obligations à 3 ans (0,75%) et 10 ans (1,875%).

Hachette Livre (Lagardère) acquiert le studio français de création de jeux de société Sorry We Are French.

La cotation de Vallourec reprend ce jour après l'entrée de la société en procédure de sauvegarde.

Europcar lance une augmentation de capital de 50 M€.

SPIE fait l'acquisition d'Energotest en Pologne.

Pharnext lève 11 M€ via des convertibles et des actions.

Le fondateur de Bricorama propose de reprendre 41% des Chantiers de l'Atlantique.

La FDA homologue la table de radiologie Platinum Adam de DMS, qui annonce en parallèle une extension sur le marché américain de l'accord signé avec Fujifilm.

Hydrogen Refueling Solutions s'introduit sur Euronext Growth en levant 84,6 M€.

Quadient lance la version 1.2 de sa plateforme cloud Impress.

Onxeo signe un accord avec l'Institut Curie pour mener un essai de phase Ib/II évaluant AsiDNA en combinaison avec la radiothérapie dans le traitement du gliome de haut grade récurrent chez l'enfant.

Devernois en redressement judiciaire.

Amoeba émet de nouvelles OCA.

Selectirente, Altamir, NRJ Group, Abionyx, HF Company, Hexaom, Cofidur, Metabolic Explorer, LNA Santé ont publié des résultats et/ou des prévisions.

Dans le monde

Résultats des entreprises :

Carlsberg : le brasseur danois a publié des résultats annuels supérieurs aux attentes. Le résultat opérationnel devrait progresser cette année entre 3 et 10 %.

Enel : les résultats sont conformes aux objectifs.

Ford Motor : le groupe est en pertes de 2,8 Mds$ sur le T4.Il prévoit d'investir 29 Mds$ dans l'électrique. Le titre gagne 0,9% post-clôture.

Gilead : la publication trimestrielle est jugée solide par le marché, qui fait progresser le titre de 2,5 % après la clôture.

Peloton Interactive : les résultats sont meilleurs que prévu et les perspectives sont relevées, mais le marché n'est pas rassasié puisque le titre perd 8 % en dehors des heures de cotation.

Pinterest : très bon accueil pour les résultats, avec un titre qui s'adjuge près de 10 % hors marché.

Snap : le groupe a publié des résultats supérieurs aux attentes, mais le titre se fait chahuter hors séance, en baisse de 7,5 %.

Annonces importantes

Kia Motor aurait approché d'éventuels partenaires aux États-Unis dans le cadre du projet Apple Car, selon Wall Street Journal.

Ant Financial (Alibaba) va se scinder en deux et prévoit d'arriver en bourse sous deux ans.

Johnson & Johnson a demandé à la FDA d'autoriser l'utilisation en urgence de son vaccin contre la Cpvid-19 aux Etats-Unis.

Robinhood retire ses limitations sur les transactions GameStop et AMC Entertainment.

Deutsche Lufthansa a levé 1,6 Md€ via des obligations.

Le spécialiste des yaourts grecs Chobani envisage de s'introduire en bourse à New York, selon le Wall Street Journal.

Ça publie aujourd'hui. Linde, Sanofi, The Estée Lauder, BNP Paribas, Neste, Vinci, Regeneron, Aon Plc, Intesa, Assa Abloy, Carlsberg…