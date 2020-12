Au cours d'une année ne ressemblant à aucune autre, Hilton franchit le cap du million de chambres et réagit à la pandémie avec des innovations pour les clients et un impact positif pour les communautés

L’emblématique entreprise hôtelière continue de traverser la crise avec succès et de guider l'industrie dans les efforts de rétablissement

Pendant une année au cours de laquelle le secteur des voyages a été confronté à des difficultés sans précédent, Hilton (NYSE : HLT) a résisté à la tempête en restant fidèle à son objectif fondateur : couvrir la terre avec la lumière et la chaleur de l’hospitalité. Alors que la pandémie de COVID-19 a engendré des difficultés sans précédent pour le secteur des voyages et du tourisme, Hilton a développé des innovations phares pour ses clients, franchi d’importants objectifs de croissance et continué à avoir une incidence positive sur les communautés dans le monde entier.

En dépit du fait que la société affrontait les épreuves les plus importantes de ses 101 ans d’histoire, le modèle économique résilient de Hilton, peu gourmand en capital, a permis à l’entreprise d’atteindre de manière organique son objectif de 1 million de chambres au quatrième trimestre.

Trois des hôtels ayant aidé l’entreprise à franchir ce cap important brossent un tableau de l’histoire de croissance mondiale de Hilton : le Hilton Garden Inn Umhlanga Arch en Afrique du Sud, qui illustre l’expansion de l'entreprise en Afrique ; le Tru by Hilton Savannah Airport, qui démontre la puissance de la nouvelle marque du portefeuille de Hilton qui connaît la croissance la plus rapide ; et le Hilton Garden Inn Guizhou Maotai Town en Chine, qui aide à atteindre les objectifs de croissance ambitieux de l’entreprise sur le marché Asie-Pacifique.

Pendant ce temps, les projets de développement global de Hilton restent importants, avec 2 640 hôtels et plus de 408 000 chambres dans le monde*.

« Cette année n’a ressemblé à aucune autre mais, même confrontée à d'incroyables défis, nos Team Members (collaborateurs) et propriétaires ont prouvé que les voyages constituent une force irrépressible en faveur du bien », a déclaré Chris Nassetta, président et chef de la direction de Hilton. « Grâce à leur courage et à leur détermination, Hilton a fait une différence dans la vie de très nombreuses personnes et impacté positivement les communautés à un moment où notre hospitalité est plus nécessaire que jamais – et ensemble nous nous réjouissons à l’idée de créer encore plus de souvenirs mémorables au cours de l’année à venir. »

Tout au long de l’année 2020, Hilton, en partenariat avec sa communauté de propriétaires d’hôtels, a trouvé des moyens innovants et efficaces pour s’adapter aux besoins changeants de ses clients, des Team Members et des communautés :

Expérience client

La pandémie a changé rapidement le comportement, les priorités et les préoccupations des clients. Hilton a répondu aussi vite que l’aurait fait une start-up, s’appuyant sur plus d’un siècle de savoir-faire dans l’hospitalité pour rassurer les voyageurs.

Parmi les innovations, on peut citer :

Réponse aux communautés

Hilton a continué de trouver des manières inventives pour répondre à certains des besoins immédiats les plus essentiels des communautés où la société exerce ses activités.

La société s’est associée avec American Express pour donner jusqu’à 1 million de nuits d'hôtels aux États-Unis pour des professionnels de la santé en première ligne de la lutte contre la COVID-19

Partenariat élargi avec American Express via une contribution de 1 million de dollars d’American Express à World Central Kitchen, visant à fournir des repas équilibrés et fraîchement préparés à des professionnels de la santé de première ligne qui ont séjourné dans des établissements Hilton dans des villes de tous les États-Unis durant la pandémie de coronavirus

Divulgation des subventions de la Hilton Effect Foundation pour 2020 et dépassement de la somme de 1 million de dollars octroyée à des initiatives mondiales de réponse communautaire à la COVID-19

Extension de l’hospitalité de Hilton pour aider le secteur des voyages à se rassembler pour vaincre la pandémie mondiale, y compris en partageant d’innombrables récits d’équipes dans le monde entier qui se soutiennent mutuellement et aident leurs communautés

Soutien aux Team Members de Hilton qui recherchent des occasions de bénévolat sous forme virtuelle ou à distance, y compris durant son événement annuel pour les bénévoles, Hilton Effect Week, et via des partenariats innovants avec des groupes comme Clean the World, Meals on Wheels et bien d’autres

Poursuite de l’engagement vis-à-vis des objectifs Travel with Purpose 2030 de la société de réduire de moitié son empreinte écologique et de doubler ses investissements à portée sociale dans le monde entier. Ces efforts ont conduit Hilton à être nommé leader mondial du secteur en matière de développement durable pour la deuxième année consécutive dans les indices de durabilité Dow Jones

Poursuite de l’expansion et de la croissance mondiales

Hilton a maintenu en vie les rêves de voyage en ouvrant de nouveaux établissements attrayants dans le monde entier. Pendant ce temps, la société a défendu les intérêts de propriétaires – dont bon nombre sont des petites entreprises – ayant rencontré des difficultés en raison du déclin du tourisme.

Réponse aux Team Members

En 2020, Hilton est passée du statut de Meilleure entreprise pour laquelle travailler aux États-Unis à, quelques semaines plus tard, la mise en congés de milliers de Team Members en raison des répercussions de la COVID-19 sur les voyages et le tourisme. À chaque fois, la société s’est appuyée sur ses valeurs pour l’aider à prendre ces décisions difficiles.

Activation du Fonds de soutien aux Team Members de Hilton pour soutenir les Team Members de Hilton ayant été impactés directement par la COVID-19 ou ayant eu un membre de leur famille impacté par le virus

Inversion de son moteur de recrutement pour connecter les Team Members impactés par les mises en congés et les licenciements, avec un accès à plus d’un million de possibilités d'emploi par l’entremise du Hilton Workforce Resource Center

Lancement d’un nouveau portail Hilton Alumni Network avec un accès à des opportunités professionnelles, des ressources, des nouvelles et des informations pertinentes

Engagement vis-à-vis d’un processus de recrutement accéléré pour les Team Members qui postulent à nouveau à de futurs postes lorsque les conditions le permettent

Extension du statut Team Member Hilton Honors et accès à Go Hilton, le programme de voyage leader du secteur de Hilton, pour les Team Members qui nous quittent, et offre d’un statut Honors bonifié aux Team Members actuels

Continuation de la reconnaissance en tant que milieu de travail exceptionnel, alors même que la pandémie se poursuivait ; la société a notamment été nommée à la première place dans la liste 2020 des Meilleurs lieux de travail en Grande Chine

Reconnaissance des actes héroïques des Team Members en première ligne avec la création d’un nouveau prix Hospitality Heroes

Écoute des Team Members et redémarrage du réseau de huit groupes-ressources de Team Members engagés dans la mise en place de communautés dans toute l’organisation, et introduction d’une série Courageous Conversation afin de favoriser un dialogue constructif en vue d’apporter des changements durables dans un contexte de justice sociale en pleine évolution

