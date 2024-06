Au milieu du bruit sourd des rythmes reggae provenant d'une scène voisine, de l'odeur de cannabis dans l'air et de la chaleur du soleil à Glastonbury, une grande pancarte invite les festivaliers à "utiliser leur super pouvoir" et à voter lors des élections britanniques du 4 juillet.

La campagne Just Vote a installé un grand cube noir représentant une urne dans ce festival tentaculaire et excentrique de cinq jours, situé dans le sud de l'Angleterre, et tente de cibler les jeunes avec son message.

Les sondages prédisant une victoire facile pour le parti travailliste dirigé par Keir Starmer, on a l'impression que de nombreux jeunes - un groupe démographique qui a connu une faible participation aux élections précédentes - pourraient tout simplement ne pas voter.

Cette situation inquiète le parti travailliste. Il a dit à ses candidats que si les électeurs pensent que l'élection est jouée d'avance, les conservateurs pourraient faire mieux que prévu.

Les sondages réalisés par YouGov montrent que la grande majorité des électeurs âgés de 18 à 49 ans souhaitent que les conservateurs quittent le pouvoir après 14 années de gouvernement, qui ont vu défiler cinq premiers ministres, une série de scandales, des grèves généralisées, des services publics défaillants et une baisse du niveau de vie.

Mais parmi les personnes présentes à Glastonbury, qui attire quelque 200 000 fêtards, certaines profiteront de leur vote pour soutenir les petits partis, d'autres se soucieront de l'élimination des conservateurs, et d'autres encore ne se rendront tout simplement pas aux urnes.

Nombre d'entre eux ont déclaré qu'ils considéraient la victoire des travaillistes comme acquise et qu'ils souhaitaient au contraire soutenir des partis plus proches des causes qui leur tiennent à cœur, qu'il s'agisse du changement climatique ou de Gaza. Les terrains de camping du festival sont parsemés de drapeaux palestiniens.

Sous la direction de M. Starmer, le parti travailliste s'est rapproché du centre, s'éloignant de la politique de gauche dure de son prédécesseur Jeremy Corbyn, qui s'était adressé à une foule immense à Glastonbury en 2017.

À l'époque, de nombreuses personnes dans la foule ont traité Corbyn comme une rock star, chantant son nom dans un chant de style football. Starmer a depuis renoncé à l'ère Corbyn, et Corbyn se présente désormais en tant qu'indépendant.

"Je suis enthousiasmée par le changement, mais je n'aime pas vraiment le parti travailliste", a déclaré Ellie O'Connell, 28 ans, originaire de Salford, dans le nord-ouest de l'Angleterre, considéré comme un bastion travailliste.

"Je pense qu'il essaie de séduire (les électeurs conservateurs)", a-t-elle déclaré à propos de M. Starmer, ajoutant qu'elle prévoyait de voter pour le parti Trade Unionist and Socialist Coalition, beaucoup plus petit.

Charles Olafare, 34 ans, a déclaré qu'il ne voyait pas de grande différence entre les travaillistes et les conservateurs : "Le choix entre eux ... ne semble pas vraiment être un choix, et c'est assez frustrant".

Rédacteur publicitaire dans le sud de Londres, M. Olafare a déclaré qu'il envisageait de voter pour le parti écologiste, qui préconise d'augmenter les impôts sur les riches, de supprimer les frais d'inscription à l'université et d'avancer d'une décennie l'objectif du Royaume-Uni de parvenir à une consommation nette nulle en 2050.

De nombreux jeunes électeurs veulent encore choisir le parti travailliste si c'est la meilleure chance de chasser les conservateurs du pouvoir, comme Harvey Morrey, 20 ans, qui estime que la course sera serrée dans sa circonscription de Crewe, dans le centre de l'Angleterre.

LE VOTE TACTIQUE

D'autres, comme Louis Billett, 23 ans, ne voteront pas du tout. Le taux de participation des 18-24 ans aux dernières élections de 2019 était d'environ 52 %, contre 81 % pour les plus de 75 ans, selon la British Election Study.

"Je n'en sais tout simplement pas assez pour voter et je ne vois personne pour qui j'aimerais voter", a déclaré M. Billett en sirotant une canette de cidre.

M. Billett, un ouvrier d'une fromagerie de Midsomer Norton, à 10 miles du site du festival, qui se décrit comme un ouvrier, a déclaré que M. Corbyn était le seul homme politique pour lequel il avait "un peu de respect".

La campagne Just Vote, soutenue par le donateur travailliste Dale Vince, cible des personnes comme M. Billett et parvient à convaincre certaines d'entre elles de voter, mais pas toutes, a déclaré Verel Rodrigues, bénévole de la campagne.

Sammy Henderson, 23 ans, a déclaré qu'elle soutenait le Parti vert mais qu'elle envisageait cette fois de voter pour le Parti travailliste si cela pouvait l'aider à écarter les conservateurs du pouvoir - son objectif prioritaire plutôt que de souhaiter voir Starmer devenir le prochain Premier ministre de la Grande-Bretagne.