Au milieu de la montée du COVID à Washington, la Maison Blanche célèbre la confirmation du juge Jackson

Jackson a été confirmée par le Sénat jeudi dans une étape importante pour les États-Unis et une victoire pour le président Joe Biden, qui a tenu sa promesse de campagne de nommer une Afro-Américaine à ce poste, alors qu'il cherche à insuffler à la magistrature fédérale un plus large éventail d'origines.

Les femmes noires constituent un électorat démocrate clé et ont contribué à propulser Biden vers l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020 grâce à une victoire dans la primaire de Caroline du Sud.

Biden souffre dans les sondages d'opinion, en partie à cause de l'inflation élevée et des inquiétudes concernant la pandémie, et la confirmation de Jackson pourrait être une secousse nécessaire pour exciter les électeurs noirs et d'autres électeurs de gauche à l'approche des élections de mi-mandat de novembre, lorsque les démocrates risquent de perdre le contrôle d'une ou des deux chambres du Congrès.

Biden et Jackson prononceront leurs discours vendredi à 12h15 ET (1615 GMT) sur la pelouse sud de la Maison Blanche.

Le lieu en plein air a été choisi en partie pour des raisons de sécurité, a déclaré Jen Psaki, porte-parole de la Maison Blanche, dans le contexte d'une augmentation des cas de cette maladie hautement infectieuse dans la région et d'un grand nombre de démocrates du cercle restreint de Biden ayant contracté le virus.

La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a été testée positive jeudi matin, après avoir participé avec Biden à des événements en salle très fréquentés mardi et mercredi. La secrétaire du département du commerce, Gina Raimondo, et le démocrate de la Chambre, Adam Schiff, ont également reçu des résultats positifs ces derniers jours.

"Nous savons certainement qu'il est préférable d'organiser des événements à l'extérieur quand on peut le faire. De plus, nous voulons être en mesure d'inviter un grand nombre de personnes et cela nous permettrait de le faire. Ce sont donc les facteurs les plus importants", a déclaré Psaki.

Le test de Biden s'est avéré négatif suite à son interaction avec Pelosi, dont la Maison Blanche a souligné qu'elle ne devait pas être considérée comme un contact. Selon les directives des Centers for Disease Control and Prevention, un contact étroit signifie 15 minutes à moins de 6 pieds d'une personne infectée dans une période de 24 heures.

La décision de tenir l'événement à l'extérieur intervient après que la cérémonie de nomination de l'ancien président Donald Trump pour la juge de la Cour suprême Amy Coney Barrett en 2020 soit devenue tristement célèbre comme un événement de super propagation du coronavirus, frappant de nombreux républicains de premier plan qui y ont assisté.