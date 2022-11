Au moins 12 morts au Nigeria après une attaque de villageois par des hommes armés

La violence entre agriculteurs et pasteurs est devenue de plus en plus fréquente ces dernières années, car la croissance démographique entraîne une expansion de la zone dédiée à l'agriculture, laissant moins de terres disponibles pour le pâturage libre des troupeaux de bovins des nomades.

Un résident local, Bernard Matur, a déclaré que les hommes armés ont attaqué le village de Maikatako, dans l'État du Plateau, lundi soir, tuant au moins 12 personnes.

Matur a déclaré que l'attaque non provoquée visait à s'emparer de leurs terres, ce que les bergers ont fait dans les villages voisins.

Le gouverneur Simon Bako Lalong a déclaré que 11 personnes avaient été tuées dans l'attaque. Il a ajouté que l'incidence croissante des attaques et de la destruction des cultures agricoles, du bétail et d'autres propriétés dans l'État devenait inquiétante et devait être contrôlée.

Le mois dernier, des affrontements entre bergers et agriculteurs dans l'État nigérian de Benue ont fait au moins 23 morts.