Au moins 14 morts dans la chute d'un téléphérique en Italie

STRESA, Italie, 23 mai (Reuters) - Au moins 14 personnes sont mortes, parmi lesquelles cinq Israéliens, et un enfant a été grièvement blessé dimanche en Italie dans la chute d'un téléphérique reliant le lac Majeur à une montagne voisine, ont annoncé les services de secours.

La télécabine, qui relie en vingt minutes la ville de Stresa, sur les rives du lac, au mont Mottarone, à 1.400 mètres d'altitude, a chuté en phase d'ascension, près de l'avant-dernier pylône, a déclaré à Reuters Simone Bobbio, porte-parole des services de secours alpins pour la région du Piémont.

Le ministère israélien des affaires étrangères a déclaré dans un communiqué avoir été informé par les autorités italiennes que cinq de ses ressortissants figuraient parmi les morts et qu'un autre Israélien était dans un état critique.

Les secours ont été alertés à la mi-journée. La cabine a chuté d'une très haute altitude et gît "froissée" dans les bois, selon un responsable des secours.

La liaison par téléphérique, inaugurée en août 1970 après trois ans de travaux en remplacement d'un chemin de fer à crémaillère, venait de rouvrir dans le cadre de la levée des restrictions sanitaires dues à l'épidémie de COVID-19.

Elle est divisée en deux sections, l'une longue de deux kilomètres entre Stresa et Alpino et l'autre de trois kilomètres entre Alpino et Mottarone.

Chaque cabine peut transporter jusqu'à 40 passagers.

La maire de Stresa, Marcella Severino, a déclaré que des travaux importants de maintenance, dont le remplacement des câbles, avaient été effectués ces dernières années.

"Tout ceci est difficile à croire", a-t-elle dit.

