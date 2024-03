LE CAIRE, 3 mars (Reuters) - Au moins 15 enfants sont morts ces derniers jours de malnutrition et de déshydratation à l'hôpital Kamal Adwan de Gaza, a annoncé le ministère de la Santé de Gaza dans un communiqué.

"Nous craignons pour la vie de six (autres) enfants souffrant de malnutrition et de diarrhée à l'unité de soins intensifs de l'hôpital en raison de l'arrêt du générateur électrique et celui de l'oxygène, ainsi que de la faiblesse des capacités médicales", a déclaré Ashraf al Qidra, porte-parole du ministère de la Santé de Gaza. (Reportage Jana Choukeir; rédigé par Adam Makary; version française Claude Chendjou)