Une attaque de militants séparatistes dans la région du Baloutchistan, au sud-ouest du Pakistan, a fait au moins 15 morts, dont deux civils et quatre agents des forces de l'ordre, a annoncé l'armée pakistanaise dans un communiqué.

Des militants, dont des kamikazes, ont attaqué les complexes de Mach et Kolpur dans la province du Baloutchistan, dans le sud-ouest du pays, a indiqué l'agence Inter Services Public Relations (ISPR) de l'armée pakistanaise. Au moins neuf militants, dont trois kamikazes, ont été tués.

"Les forces de sécurité présentes dans les environs ont été immédiatement mobilisées et mènent l'opération qui s'ensuit", a déclaré l'ISPR.

L'armée de libération baloutche (BLA), le plus important des groupes séparatistes de la province du Baloutchistan, dans le sud-ouest du pays, a revendiqué l'attentat.

Ce groupe vise à obtenir l'indépendance du Baloutchistan, province montagneuse et riche en minerais, la plus grande du Pakistan en termes de territoire mais la plus petite en termes de population, qui est le théâtre d'une insurrection depuis des décennies.

Le Baloutchistan est limitrophe de l'Afghanistan au nord et de l'Iran à l'ouest, et possède un long littoral sur la mer d'Oman. Il possède le plus grand gisement de gaz naturel du Pakistan et l'on pense qu'il recèle de nombreuses autres réserves non découvertes. Il est également riche en métaux précieux, notamment en or, dont la production a augmenté ces dernières années.

Le Baloutchistan est un site clé du gigantesque corridor économique Chine-Pakistan (CPEC), d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, qui fait partie de l'initiative d'infrastructure massive "Belt and Road" du président Xi Jinping.

