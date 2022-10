Au moins 151 personnes tuées lors d'un regain de violence dans l'État du Nil Bleu au Soudan

Malgré un accord de paix signé en 2020 avec certains groupes rebelles soudanais dans la région occidentale du Darfour et dans le Nil Bleu et le sud du Kordofan, les combats tribaux n'ont cessé d'augmenter.

Les analystes imputent ces combats aux questions non résolues de la terre et de la citoyenneté ainsi qu'à la militarisation des groupes tribaux. Ils menacent de déstabiliser davantage le pays qui est en proie à des troubles politiques et économiques depuis que les militaires ont pris le pouvoir et démantelé un gouvernement dirigé par des civils il y a un an.

L'État du Nil Bleu a été le théâtre d'affrontements tribaux liés à des litiges fonciers en juillet, puis d'une flambée de violence en septembre, faisant 149 morts et près de 65 000 déplacés au début du mois, selon les Nations Unies.

Ces violences ont repris il y a une semaine, le 13 octobre, avec des combats impliquant les tribus Hausa et Hamaj ainsi que d'autres dans la région de Wad Almahi pendant plusieurs jours, a déclaré l'ONU dans une déclaration séparée jeudi.

Des témoins ont déclaré à Reuters que les affrontements se sont poursuivis mercredi ? Des sources médicales ont déclaré à Reuters que les personnes tuées comprenaient des femmes et des enfants, présentant des signes de blessures par balle, de brûlures et de coups de couteau.

En début de semaine, la violence avait éclaté dans une autre province du sud, le Kordofan occidental, à la suite d'un différend tribal concernant des terres. L'armée soudanaise a accusé le groupe rebelle dirigé par Abdelaziz al-Hilu, qui n'a pas signé l'accord, d'exacerber le conflit, tandis que son groupe a accusé dans un communiqué les forces paramilitaires de soutien rapide.

L'ONU a déclaré qu'au moins 36 500 personnes avaient fui Lagowa, le lieu des violences, et que 19 personnes avaient été tuées et 34 blessées.

"Une paix durable ne sera pas possible sans un gouvernement crédible et pleinement fonctionnel qui donne la priorité aux besoins des communautés locales, y compris la sécurité, et qui s'attaque aux causes profondes du conflit", a déclaré la mission spéciale de l'ONU dans un tweet commentant les incidents dans les deux États.