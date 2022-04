Au moins 16 morts dans l'attaque d'une base de l'armée du Burkina Faso

L'attaque a eu lieu tôt le matin sur la base militaire burkinabé de Namissiguima, dans la province du Sanmatenga.

Le bilan des victimes est provisoire et des renforts ont été envoyés pour sécuriser la zone, a ajouté le communiqué sans donner de détails sur les assaillants.

La nation ouest-africaine lutte contre une insurrection djihadiste qui s'est propagée depuis le Mali voisin au cours de la dernière décennie, avec des groupes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique menant des raids meurtriers et gagnant du terrain à la fois au Burkina Faso et au Niger, l'autre voisin du pays.

La violence a déjà tué des milliers de personnes et forcé plus de 2 millions de personnes à fuir leurs foyers dans la région du Sahel, malgré la présence de troupes étrangères et de missions de maintien de la paix des Nations Unies.

La frustration liée à l'incapacité du gouvernement à protéger les citoyens a suscité des protestations au Burkina Faso qui ont abouti à un coup d'État militaire en janvier.

C'était le quatrième coup d'État à secouer l'Afrique de l'Ouest en 18 mois, après deux au Mali et un en Guinée.

Les troubles au Sahel ont commencé lorsque des militants ont pris le contrôle du nord désertique du Mali en 2012, incitant l'ancienne puissance coloniale française à intervenir l'année suivante pour tenter de les repousser.