Au moins 20 personnes sont mortes mardi dans l'accident d'un autocar qui s'est écrasé sur un viaduc près de Venise, dans le nord de l'Italie, a déclaré le maire de la ville cité par le journal italien la Repubblica.

L'autocar a quitté la route et est tombé à proximité de voies ferrées dans le district de Mestre, qui est relié à Venise par un pont, ont rapporté les agences de presse et la télévision italiennes, mais la cause de l'accident n'était pas encore claire.

"C'est une scène apocalyptique. Je suis sans voix", a posté le maire Luigi Brugnaro sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Selon Sky Italia, 18 corps ont été retirés de l'épave après l'incendie de l'autocar, et de nombreuses autres personnes ont été blessées.