Au moins 20 morts signalés lors du débarquement de bateaux de Rohingyas en Indonésie

Un bateau s'est échoué sur le rivage de la province indonésienne d'Aceh lundi, transportant 174 Rohingyas, la plupart déshydratés, fatigués et ayant besoin de soins médicaux urgents après des semaines passées en mer, selon les responsables des agences de secours locales.

Chris Lewa, de l'Arakan Project, qui apporte un soutien aux Rohingyas, a déclaré que le bateau était le même que celui qui avait été porté disparu et dont on craignait qu'il ait coulé.

Le HCR a déclaré lundi que l'année 2022 pourrait être l'une des années les plus meurtrières en mer depuis près d'une décennie pour les Rohingyas, alors qu'un nombre croissant d'entre eux fuient les conditions désespérées dans les camps de réfugiés au Bangladesh.

Les Rohingyas sont depuis longtemps persécutés dans le Myanmar à majorité bouddhiste, qui borde le Bangladesh. Pendant des années, beaucoup ont fui vers des pays comme la Thaïlande, et la Malaisie et l'Indonésie à majorité musulmane entre novembre et avril, lorsque les mers sont plus calmes.

Près d'un million de personnes vivent dans des conditions de promiscuité au Bangladesh, dont beaucoup des centaines de milliers qui ont fui une répression meurtrière de l'armée du Myanmar en 2017.

Les groupes de défense des droits ont enregistré une augmentation significative du nombre de personnes quittant les camps, passant d'environ 500 l'année dernière à environ 2 400 cette année. Les raisons de cet exode plus important ne sont pas claires. Certains militants pensent que la levée des restrictions du COVID autour de l'Asie du Sud-Est, une destination privilégiée des Rohingyas, pourrait être un facteur.

"Nous sommes venus ici du plus grand camp de réfugiés du Bangladesh avec l'espoir que le peuple indonésien nous donne la possibilité de nous éduquer", a déclaré Umar Farukh, qui s'exprimait dans un abri bondé d'hommes, de femmes et d'enfants rohingyas recevant des soins de médecins indonésiens.

Ce groupe est le dernier d'une série de débarquements et de sauvetages de bateaux dans la région ces dernières semaines.

57 autres Rohingyas ont atteint Aceh dimanche, tandis que deux autres bateaux transportant un total combiné de 230 personnes ont débarqué en novembre.

Au début du mois, la marine du Sri Lanka a secouru 104 Rohingyas, tandis que les autorités thaïlandaises en ont sauvé six autres qui ont été trouvés accrochés à un réservoir d'eau flottant.