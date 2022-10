Au moins 23 morts au Nigeria après une attaque de villageois par des bergers

La violence entre agriculteurs et éleveurs est devenue de plus en plus fréquente ces dernières années, car la croissance démographique entraîne une extension de la zone consacrée à l'agriculture, laissant moins de terres disponibles pour le pâturage libre des troupeaux de bovins des nomades.

Kertyo Tyounbur, président de la zone de gouvernement local d'Ukum à Benue où les violences ont eu lieu, a donné un bilan de 23 morts.

Un résident local, William Samson, a déclaré que les troubles ont commencé mardi lorsque des villageois ont tué deux bergers et ont volé leur bétail. Cette attaque a été suivie d'une attaque de représailles des bergers mercredi sur le village de Gbeji, a-t-il dit.

Reuters n'a pas pu vérifier son récit auprès d'autres sources dans la région rurale éloignée.

Benue est l'un des États de la Middle Belt du Nigeria, où le Nord majoritairement musulman rencontre le Sud majoritairement chrétien.

La concurrence pour l'utilisation des terres est particulièrement difficile à résoudre dans la Middle Belt, car les lignes de faille entre agriculteurs et éleveurs se superposent souvent aux divisions ethniques et religieuses.

L'insurrection de Boko Haram dans le nord-est a aggravé le problème en poussant les éleveurs vers la Middle Belt et plus au sud, selon les analystes, tandis que le changement climatique et l'aridité croissante dans le nord sont également des facteurs contributifs.