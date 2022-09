Au moins 25 morts après le naufrage d'un ferry au Bangladesh

DACCA, 25 septembre (Reuters) - Au moins 25 personnes sont mortes et une vingtaine d'autres sont portées disparues après le naufrage d'un ferry transportant des pèlerins hindous dimanche au Bangladesh, a dit un responsable de la région de Panchagarh, où l'accident s'est produit, dans le nord du pays.

Selon des survivants, plus de 70 personnes avaient embarqué à bord du ferry pour se rendre en pèlerinage dans un temple hindou, a dit ce responsable, Jahurul Islam.

Les accidents de ferry sont fréquents au Bangladesh, un pays parcouru par de nombreux cours d'eau et sujet aux inondations, mais le pays n'avait pas connu un drame aussi meurtrier depuis un an et demi. (Reportage de Ruma Paul, version française Tangi Salaün)