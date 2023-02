Au moins 25 morts dans une attaque du Burkina Faso dans la province de Seno

L'attaque a eu lieu samedi après-midi dans la province septentrionale de Seno, dans une partie du pays d'Afrique de l'Ouest devenue un foyer d'activité djihadiste depuis 2015.

Le gouverneur régional a fourni un bilan provisoire de 25 morts, dont 22 civils et trois policiers, a indiqué le gouvernement dans un communiqué. D'autres personnes ont été blessées et des dégâts matériels ont été causés, a précisé le gouvernement, sans donner plus de détails.

Le Burkina Faso est l'une des nombreuses nations d'Afrique de l'Ouest qui luttent contre une violente insurrection ayant des liens avec Al-Qaïda et l'État islamique, qui a pris racine au Mali voisin en 2012.

Les militants ont gagné du terrain et se sont étendus à plusieurs pays malgré les coûteux efforts militaires internationaux pour les réprimer.

Des milliers de personnes ont été tuées et plus de 2,7 millions déplacées à travers le Sahel, où l'insécurité a affecté l'agriculture et contribué à l'augmentation des niveaux de faim.

Les frustrations liées à l'insécurité croissante dans la région ont suscité une vague de prises de pouvoir militaires depuis 2020, dont deux au Burkina Faso l'année dernière.