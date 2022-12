Au moins 3 morts et 4 disparus en Espagne après la chute d'un autocar dans une rivière

MADRID (Reuters) - Au moins trois personnes sont mortes et quatre sont portées disparues après la chute d'un autocar de passagers d'un pont dans une rivière dans le nord-ouest de l'Espagne, ont déclaré dimanche les services d'urgence locaux.

Deux survivants - le conducteur du véhicule et un passager - ont été secourus dans la rivière Lerez, où un fort courant et un débit élevé dus aux fortes pluies qui balaient la région de Galice entravent les efforts de recherche et de sauvetage, ont indiqué les autorités.

Les survivants ont été emmenés dans des hôpitaux voisins, ont-elles ajouté.

L'autocar de la compagnie Monbus circulait entre les villes de Lugo et Vigo et s'était arrêté dans un centre pénitentiaire situé à proximité du lieu de l'accident.

Il a dérapé de la route sur le pont pour des raisons inconnues et a plongé dans l'eau vers 21h30 heure locale (2030 GMT) samedi.

Selon les premiers éléments d'information, le bus transportait neuf personnes au total, le conducteur et huit passagers, a déclaré la représentante de la région, Maica Larriba.

"Il n'y a plus de corps à l'intérieur du bus, donc nous poursuivons les recherches pour retrouver les quatre personnes disparues", a-t-elle ajouté.

