Au moins 30 militaires tués au Yémen dans une attaque des Houthis

ADEN, 29 août (Reuters) - Au moins 30 soldats ont été tués et 60 autres blessés dimanche dans le bombardement par les Houthis d'une base militaire occupée par les forces de la coalition saoudienne dans le sud-ouest du Yémen, ont dit un porte-parole de ces forces et des sources médicales.

Les Houthis ont attaqué la base d'Al Anad à l'aide de drones et de missiles balistiques, a déclaré Mohamed al Nakib, porte-parole des forces yéménites du Sud.

Il a fait état de 30 à 40 militaires tués et d'au moins 60 autres blessés, ajoutant que ce bilan pouvait encore s'alourdir alors que les secours poursuivent leurs recherches sur place.

Les forces du Sud font partie de la coalition militaire emmenée par l'Arabie saoudite au Yémen.

Cette attaque survient alors que les négociations de paix entre les Houthis et la coalition saoudienne, soutenues par les Nations unies et les Etats-Unis, peinent à progresser.

Ces discussions visent à définir des étapes permettant de parvenir à une levée du blocus des ports yéménites et de l'aéroport de Sanaa tenus par les Houthis en échange d'un engagement du mouvement, aligné sur l'Iran, dans ces pourparlers de paix.

La guerre a commencé en 2014 lorsque les Houthis ont envahi Sanaa et renversé le président Abd Rabbo Mansour Hadi. Une coalition emmenée par l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis est intervenue militairement en mars 2015 pour rétablir Abd Rabbo Mansour Hadi dans ses fonctions mais le conflit s'est depuis enlisé. Il a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué ce que l'Onu considère comme la plus grave crise humanitaire actuelle dans le monde. (Reportage Mohamed Ghobari et Reyam Mukhashaf, rédigé par Aziz El Yaakoubi, version française Bertrand Boucey)