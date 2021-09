Au moins 30 morts après une attaque dans l'est de la RDC

KINSHASA, 6 septembre (Reuters) - Des militants armés de machettes, de bâtons et de gourdins ont tué au moins 30 personnes dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a-t-on appris auprès de responsables et d'un témoin.

Les combattants, des membres présumés des Forces démocratiques alliées (FDA), un groupe islamiste basé en Ouganda, ont attaqué Makutano, au nord de la ville d'Oicha, dans la province du Nord-Kivu, samedi matin, ont déclaré des responsables à Reuters.

Malielo Omeonga, un villageois, a été réveillé par son fils pendant l'attaque. "J'ai mis du temps à sortir de mon lit et, dans sa hâte, mon fils a couru et est tombé dans l'embuscade des FDA. Alors mon fils est mort et moi je suis ici par la grâce de Dieu," décrit-t-il par téléphone.

L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Les FDA, groupe formé en Ouganda qui se dit allié de l'État Islamique, ne font généralement pas de déclarations publiques.

Un porte-parole de l'armée a déclaré que celle-ci nettoyait la zone "en attendant que d'autres mesures soient prises".

Selon les autorités congolaises et les organisations de défense des droits de l'homme, les FDA auraient tué des centaines de personnes en représailles à des opérations militaires contre le groupe depuis 2019. (Reportage Erikas Mwisi Kambale, rédigé par Hereward Hollands; version française Valentine Baldassari, édité par Jean-Michel Bélot)