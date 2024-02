La police équatorienne et espagnole a arrêté au moins 30 personnes lors d'opérations simultanées dans le cadre d'une enquête sur le crime organisé albanais, a déclaré mardi le bureau du procureur général de l'Équateur.

Les procureurs des deux pays ont effectué 57 perquisitions dans six provinces de l'Équateur et dans quatre villes espagnoles dans le cadre d'une affaire de blanchiment d'argent et de trafic de stupéfiants.

Ces perquisitions ont eu lieu dans le cadre d'une offensive militaire lancée par le président équatorien Daniel Noboa pour lutter contre les gangs criminels dans ce pays d'Amérique du Sud, qu'il a désigné comme terroristes.

"L'opération a été menée en collaboration avec le bureau du procureur général en Espagne (où 12 des arrestations ont été effectuées et 450 000 euros ont été saisis), avec la participation de 45 procureurs et de leur personnel de soutien", a déclaré le bureau du procureur général de l'Équateur sur les médias sociaux, sans donner plus de détails.

La valeur de l'argent saisi est d'environ 483 000 dollars.

Les procureurs ont également trouvé de l'argent liquide et des armes à feu, et ont également saisi des biens et des véhicules.