Au moins 31 morts dans une tuerie de masse en Thaïlande-police

(actualisé avec précisions) BANGKOK, 6 octobre (Reuters) - Au moins 31 personnes sont mortes dans une tuerie de masse à Nong Bua Lamphu, dans le nord-est de la Thaïlande, ont fait savoir jeudi les autorités et la police thaïlandaises . Un porte-parole du gouvernement thaïlandais a déclaré que la fusillade s'était déroulée au niveau d'une garderie à Nong Bua Lamphu. Selon la police, des enfants et des adultes figurent parmi les victimes et le tireur, toujours recherché, est un ancien policier. (Reportage Panarat Thepgumpanat, rédigé par Martin Petty ; version française Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)

© Reuters 2022