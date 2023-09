Les militants des droits de l'homme et les habitants disent que l'armée régulière et les forces paramilitaires de soutien rapide qui se battent pour le contrôle du pays ont tiré des missiles sur des zones peuplées, faisant des centaines de victimes civiles dans la capitale Khartoum et dans d'autres villes.

(Reuters) - Au moins 32 civils ont été tués et des dizaines d'autres blessés dans des tirs d'artillerie de l'armée soudanaise mardi, l'un des bilans les plus lourds pour une seule journée de combat depuis que le conflit a éclaté en avril, a déclaré le groupe d'activistes Emergency Lawyers.

Alors que le RSF tient la majeure partie du terrain à Khartoum et dans les villes d'Omdurman et de Bahri qui constituent la capitale élargie, l'armée dispose d'une artillerie plus lourde et d'avions plus puissants.

La frappe de mardi a eu lieu dans le quartier d'Ombada, dans l'ouest d'Omdurman, précise le communiqué publié mercredi, un quartier qui a été le théâtre de plusieurs frappes meurtrières.

En début de semaine, des sources militaires ont indiqué que l'armée avait déployé un grand nombre de troupes terrestres à Omdurman et se préparait à une vaste opération visant à couper la principale voie d'approvisionnement de la RSF vers la capitale depuis la région du Darfour.

Des volontaires locaux ont rapporté que 19 personnes avaient été tuées dans des frappes de l'armée sur Ombada dimanche. Les habitants affirment qu'un grand nombre d'entre eux ont fui le quartier d'Ombada mercredi.

Les activistes et les habitants ont également accusé la RSF d'endommager les maisons en tirant des missiles anti-aériens et d'autres pièces d'artillerie, ainsi que de piller et d'occuper des quartiers civils.

"L'utilisation de l'artillerie lourde et légère dans des zones peuplées de civils est un crime de guerre (...) et témoigne d'un mépris pour leur vie", ont déclaré mercredi les avocats d'urgence, qui sont des activistes juridiques pro-démocratie.

Ils ont déclaré que l'armée et les forces de sécurité seraient traduites en justice.

Les factions, qui se sont opposées sur des plans soutenus par la communauté internationale visant à intégrer leurs forces pendant la transition vers la démocratie, ont nié toute responsabilité dans les frappes qui ont tué des civils.

Mercredi, les États-Unis ont sanctionné le chef adjoint de la RSF pour son implication dans les violations des droits de l'homme commises par ses troupes, et avaient précédemment sanctionné des entreprises liées aux deux camps.