Au moins 35 morts dans la catastrophe de Gênes, annonce la police italienne

MILAN, 15 août (Reuters) - L'effondrement du pont autoroutier de Gênes a fait au moins 35 morts, selon un nouveau bilan communiqué mercredi matin par la police italienne.

"Le tout dernier bilan officiel est de 35 (morts) mais nous ne pouvons pas exclure qu'il s'alourdisse encore", a dit la porte-parole de la police de Gênes.

Une section du pont Morandi, sur l'autoroute A10, s'est effondrée mardi en fin de matinée alors qu'un violent orage s'abattait sur la capitale de la Ligurie.

Plus d'une trentaine de véhicules ont basculé dans le vide et des blocs du viaduc se sont abattus sur une voie ferrée, des entrepôts et une rivière à cinquante mètres en contrebas.

Plus de 400 personnes ont été évacuées des bâtiments situés aux alentours ou en dessous du pont autoroutier, ont annoncé les autorités de Gênes.

Les opérations de secours se sont poursuivies toute la nuit dans les décombres du viaduc autoroutier.

Le pont, construit à la fin des années 1960, s'est rompu sur une longueur de 80 mètres. (Valentina Za Henri-Pierre André pour le service français)