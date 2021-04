Au moins 40 migrants tués dans un naufrage au large de la Tunisie

TUNIS, 16 avril (Reuters) - Au moins 40 migrants se sont noyés dans un naufrage au large de la Tunisie alors qu'ils tentaient de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Italie, ont indiqué vendredi les Nations Unies et des responsables tunisiens.

Les garde-côtes tunisiens ont jusqu'à présent récupéré 21 corps, tous des migrants africains, et secouru trois personnes, ont indiqué des responsables tunisiens. Parmi les morts, on compte au moins un enfant.

"Le bateau a coulé au cours d'une traversée qui a commencé tard jeudi à partir de Sfax... Jusqu'à présent, les garde-côtes ont récupéré 21 corps et les recherches se poursuivent", a déclaré à Reuters Mouard Mechri, directeur de la protection civile tunisienne.

Le littoral proche de la ville portuaire de Sfax est devenu un important point de départ pour les personnes fuyant les conflits et la pauvreté en Afrique et au Moyen-Orient et cherchant une vie meilleure en Europe.

Le mois dernier, 39 migrants sont morts au large de Sfax dans un accident similaire. (Tarek Amara; version française Camille Raynaud)