Wall Street se fiche d'Apple et de Macron

Les marchés européens ont été secoués hier par le grand chambardement politique français. Wall Street avait d'autres chats à fouetter. On va parler d'Apple et d'OpenAI ce matin, de dissolution et de bateaux-dragons, en essayant de ne pas tout mélanger. De quoi patienter jusqu'à demain soir et la position de la Fed sur sa politique monétaire, le truc que tous les financiers attendent.