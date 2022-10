Au moins 8 morts après des explosions et des coups de feu dans une prison du Myanmar -médias, témoins

Trois fonctionnaires et cinq visiteurs sont morts à la prison Insein de Yangon, datant de l'époque coloniale, après deux explosions et des coups de feu entendus vers 9 h 40, heure locale, près du comptoir des colis de l'établissement, selon les portails d'information Myanmar Now et Irrawaddy News.

La cause des explosions n'était pas claire et les représentants de la prison et du gouvernement militaire n'ont pas pu être joints immédiatement pour faire des commentaires.

Un témoin a déclaré à Reuters que les soldats de la prison avaient ouvert le feu en réponse aux explosions.

"Dès que j'ai entendu la déflagration, je suis sorti en courant et c'est là que j'ai été blessé. Les soldats... à la porte d'entrée ont tiré des coups de feu inconsidérés", a déclaré le témoin, qui a refusé d'être nommé pour des raisons de sécurité.

Le témoin a déclaré qu'il se trouvait à environ 3 mètres des explosions et qu'il n'a pas été blessé par l'explosion mais par les éclats des tirs.

La police était sur les lieux et inspectait le site des explosions peu après, ont rapporté les médias.

Le personnel pénitentiaire et les coursiers gravement blessés ont été évacués de la prison, tandis que ceux qui n'étaient pas gravement blessés ont été soignés dans des magasins voisins, selon la BBC birmane.

Un certain nombre d'affaires qui devaient être entendues dans le tribunal adjacent, ont été annulées après les explosions, selon les médias.

Insein est la prison la plus notoire du pays et des milliers de prisonniers politiques y ont été envoyés depuis le coup d'État militaire de l'année dernière.

Le Myanmar est en proie au chaos depuis que les militaires ont renversé un gouvernement élu dirigé par le parti de la lauréate du prix Nobel Aung San Suu Kyi, et lancé une répression brutale de la dissidence.