Au moins 89 corps ont été retrouvés au large de la Mauritanie après le chavirement d'une embarcation de migrants cette semaine, selon l'agence de presse nationale de ce pays d'Afrique de l'Ouest et le responsable d'une association de pêcheurs.

La route migratoire de l'Atlantique, qui va de la côte de l'Afrique de l'Ouest aux îles Canaries et qui est généralement empruntée par les migrants africains qui tentent de rejoindre l'Espagne, est l'une des plus meurtrières au monde. L'été est la période la plus active.

L'agence de presse nationale mauritanienne a déclaré jeudi que les garde-côtes avaient récupéré les corps de 89 migrants qui se dirigeaient vers l'Europe à bord d'une embarcation transportant 170 personnes.

Neuf personnes, dont une fillette de cinq ans, ont été sauvées.

Les autorités mauritaniennes n'ont pas pu être jointes pour un commentaire.

Yali Fall, président de l'association de pêcheurs de la ville de Ndiago, dans le sud-ouest du pays, a déclaré vendredi que le nombre de morts s'élevait à 105 et que les habitants enterraient les corps récupérés sur la côte depuis lundi.

"Pendant trois jours, nous avons enterré les morts dont les corps ont été retrouvés", a-t-il déclaré.

L'association de défense des droits des migrants Walking Borders a déclaré en juin que près de 5 000 migrants étaient morts en mer au cours des cinq premiers mois de l'année 2024 en tentant de rejoindre les îles Canaries, un chiffre sans précédent.

Les arrivées dans l'archipel au cours de cette période ont été multipliées par cinq par rapport à l'année précédente, pour atteindre plus de 16 500 personnes, selon les données du ministère espagnol de l'intérieur.