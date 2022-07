Au moins cinq morts dans un séisme de magnitude 6,1 en Iran

DUBAI, 1er juillet (Reuters) - Au moins cinq personnes ont été tuées et 49 autres ont été blessées dans un séisme de magnitude 6,1 qui a frappé samedi le sud de l'Iran, selon les médias d'Etat.

La région a également été frappée peu après par deux fortes secousses d'une magnitude allant jusqu'à 6,3.

"Toutes les victimes sont mortes lors du premier tremblement de terre et personne n'a été blessé lors des deux secousses suivantes, car les gens étaient déjà sortis de chez eux", a déclaré Foad Moradzadeh, gouverneur du pays de Bandar Lengeh, cité par l'agence de presse nationale IRNA.

Le porte-parole des services d'urgence, Mojtaba Khaledi, a déclaré à la télévision d'État que la moitié des 49 personnes blessées avaient pu quitter l'hôpital.

Les autorités ont fait savoir que les opérations de recherche et de sauvetage étaient terminées. (Reportage bureau de Dubaï et Mrinmay Dey à Bangalore; version française Camille Raynaud et Caroline Pailliez)