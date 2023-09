NIAMEY, 28 septembre (Reuters) - Au moins dix soldats nigériens ont été tués dans une attaque menée jeudi matin par des hommes armés dans le sud-ouest du pays, ont déclaré à Reuters trois sources de sécurité.

L'attaque s'est déroulée à Kandadji, à environ 190 kilomètres de Niamey, dans une zone située près des frontières avec le Mali et le Burkina Faso.

Les sources, dont un officier supérieur de l'armée, qui ont demandé à conserver l'anonymat car elles ne sont pas autorisées à s'adresser à la presse, n'ont pas indiqué quel groupe était à l'origine de l'attaque.

Des groupes liés à Al Qaïda et à l'Etat islamique sont actifs dans la région et mènent régulièrement des attaques contre les soldats et la population civile.

Deux sources de sécurité ont déclaré que l'armée avait déployé des soldats et des hélicoptères sur place, ajoutant que l'un des engins avait été frappé mais avait pu rejoindre sa base. (Reportage Moussa Aksar et Boureima Balima, rédigé par Nellie Peyton et Bate Felix; version française Camille Raynaud)