Un homme d'affaires du New Jersey a témoigné cette semaine lors du procès pour corruption du sénateur américain Bob Menendez, affirmant que ce dernier avait prétendu avoir "sauvé" le courtier en assurances, qui avait acheté à l'épouse de M. Menendez une Mercedes-Benz d'une valeur de 60 000 dollars, d'une enquête criminelle.

Jose Uribe, témoin vedette de l'accusation, a déclaré aux jurés qu'il avait soudoyé M. Menendez en achetant une voiture pour Nadine, la petite amie du sénateur à l'époque, en 2019. Uribe a déclaré que Nadine Menendez, qui a épousé Bob Menendez en 2020, lui avait précédemment assuré qu'elle transmettrait au sénateur les préoccupations d'Uribe concernant deux enquêtes sur des fraudes à l'assurance.

L'année suivante, lors d'un dîner dans un restaurant du New Jersey appelé Segovia, M. Uribe a déclaré que M. Menendez lui avait dit qu'il avait trouvé les "bonnes personnes à qui parler", sans préciser qui.

Il lui a dit : "J'ai sauvé votre peau deux fois - pas une fois, mais deux fois"", a témoigné M. Uribe lundi.

M. Menendez, 70 ans, sénateur démocrate à trois mandats qui se représente cette année en tant qu'indépendant, a plaidé non coupable de 16 chefs d'accusation, notamment de corruption, de fraude, d'agissement en tant qu'agent étranger et d'obstruction.

L'achat de la voiture fait partie des centaines de milliers de dollars de pots-de-vin - qui comprennent également de l'argent liquide, des paiements hypothécaires et des lingots d'or - que les procureurs fédéraux de Manhattan accusent M. Menendez et son épouse d'avoir acceptés en échange de faveurs politiques et d'une aide aux gouvernements de l'Égypte et du Qatar.

M. Uribe a plaidé coupable cette année à des accusations de fraude et de corruption et coopère avec les procureurs. Il a déclaré avoir donné à Nadine Menendez 15 000 dollars en espèces pour l'acompte de sa voiture lors d'une réunion sur le parking d'un restaurant en mars 2019, et avoir effectué des paiements mensuels pour le véhicule jusqu'à ce que le FBI lui pose des questions à ce sujet en 2022.

Au début du procès, les avocats de M. Menendez ont reproché à sa femme de lui avoir caché ses transactions financières.

Uribe a déclaré qu'il n'avait jamais discuté des paiements de la voiture directement avec M. Menendez, ce qui pourrait constituer un atout pour sa défense.

"Je n'ai pas parlé de pot-de-vin à M. Menendez", a déclaré M. Uribe lors de son contre-interrogatoire.

Mais sous les questions du procureur Lara Pomerantz, Uribe a déclaré que Nadine Menendez ne lui avait jamais demandé de garder les paiements secrets pour le sénateur, et qu'il n'avait aucune raison de croire que Bob Menendez n'était pas au courant.

M. Uribe a déclaré avoir communiqué à Mme Menendez les noms des personnes et des entreprises proches de lui faisant l'objet d'une enquête lors d'une réunion dans l'arrière-cour du sénateur le 5 septembre 2019. Il a déclaré que Menendez avait noté les noms sur une feuille de papier que lui avait apportée Nadine, qu'il avait convoquée en faisant sonner une cloche et en criant "mon amour".

Nadine Menendez a plaidé non coupable. Son procès a été reporté au mois de juillet car elle est soignée pour un cancer du sein. Le procès de son mari pourrait durer jusqu'en juin.