Au revoir 2020 ?

Les amateurs de sensations fortes se sont ennuyés ferme hier : +0,01% pour le Nasdaq 100, +0,02% pour le CAC40. La trêve des confiseurs a l'air d'avoir pris un peu d'avance cette année sur des marchés boursiers qui ont eu leur content de montagnes russes en 2020. En tout cas, il ne faudra pas compter sur les chiffres bruts pour raconter le défi auquel nous avons été confrontés. Prenez l'indice MSCI World par exemple, qui couvre plus de 1600 valeurs et 23 marchés boursiers développés. En 2020, il affiche un gain de 10,8%, alors que sa progression annuelle moyenne des 50 dernières années est légèrement inférieure à 9,5%. Et je ne parle même pas des indices des valeurs technologiques, qui ont fait s'affoler tous les compteurs.

Difficile d'y déceler la séquence plongeon / rebond du 1er semestre 2020, l'angoisse des populations, les interrogations sur les modèles de développement économique, le spleen des commerçants ou la colère des personnels soignants. Difficile aussi d'imaginer que ces chiffres intègrent les secousses économiques et a fortiori les dettes publiques hors de contrôle, là où le moindre dépassement budgétaire était encore tabou il y a un an. C'est ainsi, les marchés financiers tracent leur route et 2020 va devenir, comme les années précédentes, une série de chiffres au milieu d'autres séries de chiffres.

Le parcours des indices en 2020 montre aussi la nécessité pour les investisseurs, même les petits, de bien diversifier leurs expositions. Ce qui était encore très compliqué vingt ans en arrière est devenu très facile. Dommage d'être scotché sur un CAC40 à -6,6% quand la moyenne des marchés développés gagne plus de 10%.

A défaut de prendre tout de suite de la hauteur, parlons un peu des déterminants de la séance du jour. Les Etats-Unis sont confrontés à la seconde vague de coronavirus avec un record de décès en une journée– plus de 2800 – et des lendemains compliqués après le chassé-croisé de Thanksgiving. Vue de Wall Street, cette situation devrait pousser les politiques à accélérer leurs tractations sur une nouvelle enveloppe de soutien, histoire de disposer de munitions jusqu'à ce que la vaccination commence à produire ses effets, ce qui se jugera sur courbes et pas au doigt mouillé comme c'est actuellement le cas. En Europe, on se chicane toujours sur le Brexit à coup de menaces de part et d'autre de la Manche, pendant que Boris Johnson redore un peu son blason auprès de ses compatriotes avec le première approbation du vaccin de Pfizer et BioNTech par une nation occidentale. La perfide Albion n'a d'ailleurs pas manqué de souligner que c'est grâce au Brexit qu'il a pu agir aussi vite, en s'affranchissant de la bureaucratie de l'Agence européenne du médicament. EMA qui a d'ailleurs quitté Londres pour Amsterdam à cause dudit-Brexit.

Les indicateurs avancés sont sans véritable tendance ce matin en Europe et aux Etats-Unis. Peut-être à cause du blues d'avoir perdu coup sur coup Diego Maradona, Anne Sylvestre et Valéry Giscard d'Estaing ? Ou peut-être juste parce que les jeux 2020 sont déjà presque faits. A demain. Et "au revoir", comme aurait dit VGE.

Les temps forts économiques du jour

Les indices PMI des services finaux sont attendus un peu partout aujourd'hui. Les ventes de détail européennes (11h00) précèderont l'étude Challenger sur les licenciements (13h30), les nouvelles demandes d'allocations chômage hebdomadaires (14h30) et l'ISM des services (16h00).

L'euro poursuit son ascension à 1,2124 USD. L'once d'or remonte à 1834 USD. Le pétrole se redresse également, à 48,28 USD le Brent et 45,27 USD le WTI. La dette américaine voit son rendement monter à 0,94% sur 10 ans. Le Bitcoin recule légèrement autour de 19 100 USD.

Les principaux changements de recommandations

Amundi : Citigroup passe d'acheter à neutre.

Applus : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 8,75 EUR.

Boliden : Goldman Sachs reprend le suivi à la vente en visant 230 SEK.

Danone : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 58 EUR.

Electricité de France : Bernstein passe de neutre à surperformance en visant 16 EUR.

Eurofins Scientific : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à souspondérer en visant 62 EUR.

Fluidra : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 18,50 EUR.

Global Fashion Group : Baader Helvea démarre le suivi à l'achat en visant 11 EUR.

Henkel : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 100 EUR.

Kingspan : Exane BNP Paribas passe de neutre à surperformance en visant 90 EUR.

Kojamo : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 21,30 EUR.

Royal Dutch Shell : Bernstein passe de neutre à surperformance.

SGS : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 3000 CHF.

VAT Group : Credit Suisse relève son objectif de cours de 134 à 159 CHF.

Wacker Chemie : Baader Helvea reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 123 à 130 EUR.

Wärtsilä : HSBC passe d'alléger à conserver en visant 8 EUR.

Worldline : Morgan Stanley reprend le suivi à pondération en ligne en visant 81 EUR.

L’actualité des sociétés

En France

Annonces importantes

Orange va utiliser les 2,2 Mds€ récupérés à l'issue d'un contentieux fiscal pour renforcer ses projets, améliorer son efficacité, lancer une opération d'actionnariat salarié, distribuer un coupon exceptionnel de 0,20 EUR et racheter le solde du capital d'Orange Belgium.

Worldline lance un plan d'actionnariat salarié.

Kering a inauguré son nouveau centre opérationnel aux États-Unis.

S&P abaisse de stable à négative la perspective de la notation crédit "BBB" de Vivendi.

Engie a retenu BNP Paribas, Credit Suisse et Lazard comme banques-conseil pour la cession de ses activités de services, a appris Bloomberg.

Crédit Agricole émet 1 Md€ d'obligations sociales.

Valneva accélère le développement de son candidat vaccin contre la maladie de Lyme.

Mersen décroche une commande de 2 M€ avec Siemens Energy.

Solutions 30 se développe au Royaume-Uni en rachetant Comvergent Holdings.

Gaussin lance sa gamme de véhicules intelligents RDV pour les transports rapides aéroportuaires.

Quantum Genomics lance une augmentation de 16 M€ à 4,50 EUR par placement privé.

Nextedia prend 22 % du capital de Sullivan Cloud.

Abeo signe une alliance technologique avec Vogo.

Lexibook lance une gamme baptisée "Acoustix" avec un casque Bluetooth.

1000Mercis lance une OPR sur 18,9% de son capital (500 000 titres), à 18 EUR l'action.

Archos refait la promotion de son coffre-fort numérique pour cryptomonnaies, Safe-T Mini.

Predilife étend au 18 décembre la période de souscription à son augmentation de capital.

Caisse Régionale du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine et Manutan ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Annonces importantes

Ça publie aujourd'hui. Dollar General, DocuSign, Marvell Technology, Kroger, Fonterra, Countryside, SAS AB, Derichebourg…