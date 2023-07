Les dernières statistiques en provenance des Etats-Unis ont mis le feu aux poudres. Si somme toute logiquement le marché des taux est le premier à être impacté, l'ensemble des classes d'actifs sont également touchées, à l'instar de l'or, du dollar ou encore du marché des actions.

S'il ne devait y avoir qu'une seule statistique à retenir de la semaine écoulée, ce serait le CPI américain. Ressorti à +4.8% contre 5.0% attendu en rythme annuel (hors alimentation et énergie), il a éclipsé toutes les autres données macroéconomiques et relégué le relèvement de 25 points de base de la Banque du Canada au statut de simple news. Exit les craintes inflationnistes. Du balai la poursuite du resserrement monétaire. Alors oui les investisseurs parient toujours à 92% sur un relèvement en juillet. Cependant, ils ne sont plus que 12.9% à penser que la Fed relèvera une nouvelle fois ses taux en septembre ! L'heure du pivot tant espéré aura-t-elle sonné ? Le Core PPI, ressorti à +2.4% contre +2.6% attendu, renforce ce sentiment. Si les jeux ne sont toutefois pas encore faits, il suffit de regarder le "price action" sur les bonds pour s'apercevoir que les paris vont bon train.

(Source : Bloomberg)

Les rendements du 2 ans et du 5 ans américains ont buté sur leurs sommets de mars et d'octobre dernier à respectivement 4.46% et 5.08%. La moyenne mobile 21 jours a été enfoncée marquant un changement de dynamique. A plus longue échéance, on se met à rêver d’une formation en double sommet sur la partie courte ce qui viendrait alimenter la hausse des indices et de l’or tout en poussant un peu plus le dollar à la baisse (voir article consacré). Il ne reste plus qu’à attendre le 26 juillet prochain pour confirmer toutes ces bonnes choses lors du discours de la Fed et voir si le taux terminal est enfin atteint. En l’absence de mauvaises nouvelles de dernière minute, la météo boursière de l’été s’annonce ensoleillée.