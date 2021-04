Au secours d'animaux vulnérables : La Semaine nationale de l'action bénévole donne un nouveau sens à une entreprise de camionnage en période de post-pandémie

SAINT JOHN, Nouveau-Brunswick, 19 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lorsque la pandémie a frappé et que les frontières ont été fermées à la plupart des voyageurs, de nombreuses agences de sauvetage des animaux ont eu du mal à transporter les chiens secourus vers des refuges où ils pourraient recevoir des soins et trouver des familles d’accueil ou adoptives. Depuis des mois, les camionneurs professionnels se portent volontaires pour transporter des animaux secourus lors de leurs déplacements à travers la frontière canado-américaine ou d’une région du Canada à une autre. Ce projet a été entrepris avec la plus grande considération et le respect total des réglementations et restrictions liées à la COVID-19.

Récemment, l'entreprise de camionnage de Saint John et filiale de J.D. Irving, Limited, Sunbury Transport (Sunbury), a formé un partenariat avec la RSARS (Relinquished Souls Animal Rescue Society) pour aider au transport des animaux secourus au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. La coordonnatrice de l’accueil de RSARS, Heidi Curtis, se trouve être une analyste financière travaillant chez J.D. Irving, Limited à Saint John. Elle a entendu parler des transports ponctuels de chiens entrepris par les chauffeurs de Sunbury et a communiqué avec une amie qui se trouve être directrice de la flotte de Sunbury, Rachel Buckingham, pour voir si Sunbury pouvait participer à cette initiative. Mme Buckingham a immédiatement alerté le directeur des opérations de Sunbury, Chris Bell, et mis les choses en marche.



« Nous nous soucions profondément du bien-être des animaux chez Sunbury, et les actions de nos chauffeurs au cours des 12 derniers mois le confirment », déclare Chris Bell. « Nous sommes très heureux d’avoir pu aider ces chiens secourus à trouver de nouveaux foyers dans les Maritimes. Nos chauffeurs ont été en première ligne tout au long de la pandémie, assurant le bon fonctionnement des chaînes d’approvisionnement. Voilà encore un exemple de la gentillesse et de l’intégrité dont témoignent nos chauffeurs en cas de besoin. »



Rachel Buckingham a dirigé la charge du côté de Sunbury, en coordination avec les gestionnaires de flotte, les chauffeurs et les planificateurs, tout en travaillant en étroite collaboration avec Heidi. Elle a trouvé deux chauffeurs disposés à aider immédiatement : Duane Leon et Yvan Secci. La semaine suivante, Sunbury a transporté ses deux premiers passagers canins pour RSARS, Dirk et Diesel.



Après le transport, Heidi - ou une personne occupant des fonctions similaires - prend le relais. OEuvrant pour RSARS depuis octobre, elle est dotée de plus de deux ans d’expérience auprès d’autres agences et d’une année d'expérience dans l'adoption et la promotion de chiens secourus. En qualité de bénévole, elle traite les demandes d’accueil, trouve l’environnement d’accueil qui conviendra aux chiens secourus, s’occupe de la logistique et des exigences liées à l’accueil des animaux et gère les relations avec les foyers, les refuges et autres agences de sauvetage.



« J’ai sauvé mon premier chien en 2017 et mon deuxième en 2018. Mes chiens m’ont tellement apporté que je voulais redonner aux autres ce que les miens m’ont donné », confie Heidi Curtis. « Quand j’ai découvert que Sunbury allait participer à ces transports, je me suis immédiatement sentie fière et reconnaissante de travailler pour une entreprise qui allait faire tout son possible pour une si grande cause. Je m’en suis tout de suite vantée auprès de mes amis et de ma famille. C’est un sentiment très spécial que de travailler pour une organisation qui soutient votre passion et s'aligne sur vos valeurs. »



« Pendant la pandémie de COVID-19, les chauffeurs de camion de transport livrent non seulement les marchandises nécessaires dans tout le pays, mais ils sauvent également des vies partout dans le monde », déclare Robin Aiton, présidente canadienne de la Relinquished Souls Animal Rescue Society. « Sans leur aide, de nombreux animaux seraient euthanasiés car le trafic normal est interrompu aux frontières. Les refuges se remplissent rapidement et les chiens de différentes races ... n'auraient aucune chance pendant la pandémie de COVID-19 sans leur aide. Les chauffeurs de camion sont de véritables héros en cette période. Nous ne pourrions pas apporter de secours et d’aide à certaines zones sans eux. Sunbury a joué un rôle crucial dans ce contexte. »



Il existe de nombreuses façons d'aider la Relinquished Souls Animal Rescue Society. La société recherche activement des foyers adoptifs et des familles d'accueil, ainsi que des bénévoles pour aider notamment au transport, à l’administration, aux contrôles des foyers, aux vérifications de références, ou à la maintenance du site Web. Les dons sont également les bienvenus et peuvent être transférés par voie électronique à relinquishedsoulsanimalrescue@gmail.com ou directement à la clinique vétérinaire de la société à Moncton à vetteam@coverdalevet.com.



La Semaine nationale de l'action bénévole (du 18 au 24 avril 2021) est l'occasion de reconnaître les contributions incroyables, la générosité et l’intégrité de gens comme vous et moi à travers le Canada. Le thème de cette année, « La valeur de chacun, la force du nombre » met en évidence les effets synergiques de l’action collective. Avec plus de 18 000 employés, J.D. Irving, Limited reconnaît les milliers d’heures de bénévolat que ses équipes consacrent chaque année. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur jdirving.com ou sunbury.ca.



À propos de Sunbury

Entreprise de transport de premier plan, Sunbury est spécialisée dans les livraisons transfrontalières entre le Canada et les États-Unis et offre une gamme complète de services logistiques dans les deux pays. Sa flotte peut transporter des marchandises par camionnette, camion à plate-forme, fibre de bois en vrac ou service de conteneurs. Sunbury Transport s’appuie sur des équipes exceptionnelles, au bureau comme sur la route, pour fournir des services de camionnage et de logistique variés et innovants. Le siège de la société se situe à Saint John.

À propos de J.D. Irving, Limited

Fondée en 1882, J.D. Irving, Limited (JDI) est une entreprise familiale qui exerce différentes activités, notamment dans les produits forestiers, la vente au détail, le transport, la construction navale et les produits de consommation. L’entreprise emploie une équipe de plus de 18 000 personnes au Canada et aux États-Unis et est fièrement basée au Nouveau-Brunswick. Dans le domaine des affaires, des collectivités et de l’environnement, l'entreprise s'est engagée de longue date à faire de son mieux pour les générations à venir. Faire une différence positive dans les communautés, où JDI est fière de vivre et de travailler, est une responsabilité prise par l’entreprise qui s’est traduite par des décennies de soutien financier et bénévole à la recherche et aux programmes qui ont un impact sur la qualité de vie des patients et de leurs familles aujourd’hui et à l’avenir.

PERSONNE-RESSOURCE :

Anne McInerney

J.D. Irving, Limited

1-506-651-9092

mcinerney.anne@jdirving.com

Des photos des chauffeurs professionnels de Sunbury directement impliqués dans cette initiative, d’un porte-parole officiel de Sunbury et des représentants de RSARS peuvent être mises à la disposition des médias sur demande.



