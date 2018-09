Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Malgré un mois d'août difficile, La Française AM pense qu'en comparaison avec d'autres segments de la classe d'actifs crédit, les dettes subordonnées restent en effet attractives. L'écartement des spreads a été plus important sur les subordonnées que sur le High Yield et les subordonnées bancaires et d'assurances sont aujourd'hui nettement décotées, avec des émetteurs mieux notés.La liquidité est bel et bien revenue sur ce segment : l'appétit des investisseurs pour les CoCo's s'est traduit lors des émissions récentes de Rabobank, Crédit Suisse ou Bankia, qui ont été largement sursouscrites. La bonne tenue du marché témoigne de la confiance du marché vis-à-vis de la classe d'actifs.Enfin, dans un contexte où la première hausse de taux de la BCE ne devrait pas se matérialiser avant le mois d'octobre de l'année prochaine, la classe d'actif reste une solution potentielle.Suite au récent repricing, La Française AM estime qu'on peut attendre un rendement en euro de l'ordre de 4%, ce qui peut être intéressant pour des investisseurs en mal de rendement.