Au siège de la CIA, M. Biden félicite les services de renseignement américains pour les mises en garde contre Poutine.

Marquant le 75e anniversaire de la CIA, M. Biden a déclaré qu'il avait été impliqué dans l'agence pendant 52 de ces années, d'abord en tant que sénateur junior au sein d'une commission créée en 1975 pour enquêter sur les expériences de contrôle mental et autres abus de l'agence.

Les renseignements recueillis par la CIA avaient exposé les plans de Poutine et permis à Washington de mettre en garde d'autres pays contre la guerre, a-t-il dit.

"C'est grâce à l'incroyable travail de nos professionnels du renseignement que nous avons pu prévenir le monde de ce que Vladimir Poutine préparait en Ukraine", a-t-il déclaré. "Exposer le livre de jeu de Poutine a percé un trou gigantesque dans le faux-semblant, et a discrédité ses mensonges sur ce que nous faisions en Ukraine."

Avant l'invasion de la Russie le 24 février, alors que la Russie massait plus de 100 000 soldats à la frontière ukrainienne, Poutine a accusé à plusieurs reprises les États-Unis et d'autres puissances occidentales de créer délibérément un scénario pour attirer Moscou dans la guerre.

La Russie qualifie ses actions en Ukraine d'"opération spéciale".

Le discours de Biden contrastait fortement avec celui de l'ancien président Donald Trump, qui a prononcé son premier discours en tant que président au siège de la CIA, où il a critiqué les médias et ses adversaires politiques devant le "mur d'étoiles" commémorant des dizaines d'agents de la CIA morts en service.

M. Biden a fait remarquer que deux étoiles avaient été ajoutées au mur cette année. "Votre santé physique et votre bien-être sont d'une importance capitale pour moi et pour votre direction ici à la CIA", a déclaré M. Biden, dans une référence possible au syndrome de La Havane, une série d'incidents de santé anormaux qui a touché quelque 200 diplomates et agents de renseignement américains dans le monde entier.