Auchan Holding poursuit son redressement au premier semestre 2020

La holding du distributeur Auchan, longtemps en difficulté, a poursuivi son redressement au premier semestre 2020 malgré la crise du Covid-19, avec une perte nette part du groupe réduite à 77 millions d'euros (83 millions de francs suisses) contre 1,5 milliard un an plus tôt, selon un communiqué vendredi.

Le résultat net pour ce semestre est en revanche positif, à 106 millions d'euros (dont 91 millions concernent les activités poursuivies, hors activités arrêtées ou en cours de cession) et le résultat d'exploitation courant a progressé de 26,6% à 461 millions d'euros.

De son côté, le produit des activités ordinaires de la holding propriété de l'Association familiale Mulliez (AFM) - l'équivalent de son chiffre d'affaires - est en baisse de 2,2% par rapport au premier semestre 2019, à 22,457 milliards d'euros.

Cette baisse s'explique "principalement par les effets de la crise sanitaire sur les ventes de carburant pour Auchan Retail et les loyers perçus (Auchan Retail en Asie et Ceetrus en Europe)", précise Auchan Holding, en plus d'effets de change défavorables.

A périmètre comparable et hors essence, le chiffre d'affaires d'Auchan Retail, l'activité distribution du groupe qui représente l'essentiel du chiffre d'affaires, progresse de 0,8%, "dans un contexte particulièrement volatil dans le temps et dans les différents pays de présence d'Auchan Retail", présent dans 12 pays en propre en Europe, Afrique et Asie.

Priorité au désendettement

Lors d'un point presse vendredi, le président d'Auchan Retail Edgard Bonte a surtout souligné la forte progression de l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) de l'activité d'Auchan Retail, de 15%, "une performance notable dans un contexte challengé".

L'Ebitda d'Auchan Retail, qui avait progressé de 227 millions d'euros en 2019, a gagné 162 millions d'euros par rapport au premier semestre 2019 pour s'établir à 1,25 milliard d'euros. En incluant l'activité immobilière du groupe, la filiale Ceetrus, l'Ebitda du groupe Auchan Holding s'établit à 1,36 milliard d'euros, en hausse de 3,7% par rapport au premier semestre 2019.

"Les performances d'Auchan Retail ont permis de compenser les difficultés conjoncturelles enregistrées sur l'activité immobilière", a commenté Edgard Bonte, également directeur général d'Auchan Holding, confirmant que "le travail engagé pour le redressement sera poursuivi au deuxième semestre".

Il a précisé que "le désendettement d'Auchan Holding reste une priorité, soutenu par les actionnaires", et confirmé qu'un plan de désendettement de 2 milliards d'euros à horizon 2022 a été lancé, à effet immédiat, "pour regagner en agilité et en capacité d'investissement".

Il s'exécutera "par la cession d'actifs non-stratégiques et ayant peu d'impact opérationnel et social", précise Auchan Holding dans son communiqué.

