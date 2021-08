Auchan: activité en recul au 1er semestre 2021, mais perte réduite

Paris (awp/afp) - L'activité de distribution d'Auchan a reculé de 3,2% au premier semestre 2021 par rapport à la même période de 2020, à 14,85 milliards d'euros (16 milliards de francs suisses), en raison notamment d'effets de change négatifs et d'un contexte toujours marqué par la pandémie de Covid-19, selon une communication vendredi.

Sur le semestre, la holding du distributeur, propriété de l'Association familiale Mulliez (AFM), enregistre une perte nette (en part du groupe) de 24 millions d'euros, contre -77 millions sur les six premiers mois de 2020.

L'effet de change négatif, "principalement lié à la dépréciation du rouble russe et de la hryvnia ukrainienne", pèse pour 350 millions d'euros sur le produit des activités ordinaires - l'équivalent de son chiffre d'affaires - partiellement compensé par une reprise des ventes d'essence, selon Auchan, qui précise que la baisse de l'activité est aussi le fait de "restrictions sanitaires plus ou moins importantes".

En France, cette baisse est particulièrement sensible "du fait de (la) structure de magasins" d'Auchan, qui compte de nombreux hypermarchés concernés notamment par la fermeture des centres commerciaux pendant plusieurs semaines pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19.

Les ventes y ont baissé de 2,5%, à 7,824 milliards d'euros. Hors change et essence, la baisse est même de 4,2%. Selon Auchan, 40% de la baisse des revenus est le fait de "10 hypermarchés situés près des frontières, en zones tertiaires ou touristiques", très touchées "par les conséquences des décisions gouvernementales".

Les restrictions et leur impact sur les ventes ont également été sensibles en Espagne, au Portugal, en Russie, Pologne et Hongrie, mais "plus modérés" en Roumanie, Ukraine, Taïwan et Sénégal. En Russie, Auchan estime avoir malgré tout récolté "les premiers résultats tangibles" d'un "retournement", avec une croissance des revenus de 3% en comparable.

Le groupe souligne en outre la progression de sa rentabilité avec un excédent brut d'exploitation (Ebitda) en hausse de 3,7% sur un an, à 594 millions d'euros pour son activité de distribution. "113 millions d'euros d'économies structurelles ont été réalisés au premier semestre, portant le total d'économies à 777 millions d'euros depuis 2019, sur un objectif de 1400 millions d'euros à fin 2022", indique encore Auchan.

afp/buc