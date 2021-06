Auchan : Rapport d'activité 2020 Auchan Retail

Disons plutôt que la solidarité est dans l'ADN d'Auchan et qu'elle est plus que jamais d'actualité à l'ère du Covid-19. Partout, nous nous sommes mobilisés afin d'aider l'ensemble des publics touchés par

nos engagements COP21, qui vont nous permettre d'alléger de 24 % notre empreinte carbone. Nous avançons fortement dans notre combat contre le plastique. En agissant sur toute notre chaîne de valeur, de la conception des produits à leur transport, nous avons réussi à en supprimer environ 2 500 tonnes en 2020. De même, nous continuons à lutter contre le gaspillage alimentaire, avec des initiatives pionnières comme l'installation dans nos magasins de corners antigaspi pour les produits alimentaires et nous avons passé le cap du million de paniers sauvés avec Too Good To Go en France, par exemple.

La crise n'est pas terminée, mais quels enseignements en tirez-vous déjà ?

J'en retiens d'abord le rôle joué par nos collaborateurs au sein de cette « deuxième ligne » qui nous a permis collectivement de tenir contre le virus : hôtes et hôtesses de caisse, drivers, livreurs à domicile, agents logistiques… Cette crise a rappelé à tous

le sens et l'utilité de notre profession et de nos métiers, de nos équipes qui ont travaillé sans relâche et ont su s'adapter avec agilité et inventivité pour servir nos clients et

se rendre utiles. En second lieu, je constate que la crise a accéléré des changements de comportements des consommateurs qui étaient déjà à l'œuvre auparavant. Ce faisant, elle a confirmé - si nous en avions besoin - que notre vision et notre projet d'entreprise étaient les bons. N'a-t-elle pas mis en évidence l'intérêt de manger bon, sain et local ? L'importance de la proximité digitale ? Le sens qu'a la transformation de l'hypermarché Auchan en plateforme au service de sa zone de vie, et notamment en marketplace physique créatrice de liens et d'expériences, accueillant à la fois des producteurs locaux et des enseignes partenaires ? Certes, l'après-crise posera inévitablement la question du pouvoir d'achat. Mais notre responsabilité sera de continuer à avancer sur le chemin que nous avons tracé, en accompagnant l'essor d'une consommation durable au meilleur prix, en repensant

nos approvisionnements pour soutenir la production régionale, en inventant

un nouveau modèle de distribution phygital, en luttant pour préserver le climat et les ressources naturelles. Nous serons, j'en suis certain, au rendez-vous de tous ces défis !