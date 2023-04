Le cessez-le-feu conclu sous l'égide des États-Unis au Soudan semble partiellement tenir, mais rien n'indique que les parties en conflit soient prêtes à négocier sérieusement, a déclaré mardi l'envoyé spécial de l'ONU pour le Soudan.

Cela suggère "que les deux parties pensent qu'il est possible de décrocher une victoire militaire sur l'autre", a déclaré l'envoyé Volker Perthes au Conseil de sécurité de l'ONU. "Il s'agit là d'un mauvais calcul.

Les combats ont éclaté entre les forces armées soudanaises (SAF) et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) le 15 avril. Les deux parties ont accepté un cessez-le-feu de 72 heures à compter de mardi, à l'issue de négociations menées sous la médiation des États-Unis et de l'Arabie saoudite.

"Le cessez-le-feu semble tenir dans certaines parties jusqu'à présent. Cependant, nous entendons également des rapports continus de combats et de mouvements de troupes", a déclaré M. Perthes, qui s'exprimait par vidéo depuis Port-Soudan.

Le secrétaire général des Nations unies, M. Antonio Guterres, a qualifié la violence et le chaos qui règnent au Soudan de "déchirants". La lutte pour le pouvoir met en péril l'avenir du Soudan et pourrait causer des souffrances pendant des années et retarder le développement pendant des décennies, a déclaré M. Guterres.

Les Nations Unies ont transféré des centaines de membres de leur personnel et de leurs familles de Khartoum à Port-Soudan.

Les Nations Unies prévoient d'établir une plate-forme à Port-Soudan pour continuer à travailler dans le pays où, avant même que les violences n'éclatent, près de 16 millions de personnes, soit un tiers de la population, avaient besoin d'une aide humanitaire.